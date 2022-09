{ MANAGER IT 2022 } – Patrice de Flaujac, DSI de Médiamétrie

Quand il a pris son poste de DSI au sein de Médiamétrie, en 2011, le Cloud était encore en mode projet dans les labos d’Amazon. Plus d’une décennie plus tard, il s’apprête à finaliser un système d’information « full cloud » architecturé sur des pratiques Finops by Design. Autant dire que parler de la « révolution du Cloud » avec Patrice de Flaujac relève du retour d’expérience XXL.

« Médiamétrie frappe la monnaie de la mesure d’audience » déclare-t-il. Plus précisément de toutes les audiences : télé, radio, web, podcast ou encore streaming. Dans les faits, des petaoctets de données à analyser et à monitorer pour des clients exigeants (l’audience est le cœur de leur business model). Parmi eux, et c’est une spécificité de Médiamétrie, certains sont actionnaires et membres du conseil d’administration de l’entreprise ».

Mais revenons à l’orée des années 2010. Face à l’évolution rapide de l’économie des médias et de ses formats, Patrice de Flaujac détecte que les schémas directeurs informatiques de l’ère «on premise » ne sont plus aptes à répondre aux défis de Médiamétrie : mesurer l’audience des médias sur tous les écrans, en tous lieux et à n’importe quel moment (ATAWAD, Any Time, Any Where, Any Device).

Finops à tous les étages

Nous sommes en 2014 : il lance un vaste plan de transformation en choisissant de s’appuyer sur AWS. « Nous avons vendu un projet d’agilité, surtout pas d’économies. Et nous avons pris le temps de ré-architecturer les applications critiques pour le Cloud ».

Mais le plus grand challenge, c’est d’embarquer les équipes de développement et de production. « On ne fait pas de Cloud si l’équipe ne suit pas. Il faut faire pivoter les gens. » détaille-t-il.

Ce sera cap sur Scrum pour les développeurs et la mise en place d’une organisation « Full Devops » dirigée par un professionnel de la production. « La production maitrise le core business de Médiamétrie. Si elle perd la maitrise des projets, c’est la fin ».

Comment acculturer une DSI de 135 personnes ? Par un défi. L’application de restitution de l’audience TV (la plus critique) a été la première à être ré-architecturée pour le Cloud. « En commençant par le plus difficile, nous montrions notre conviction que le Cloud était un choix de long terme. Des anciens d’AWS sont restés au cœur de l’équipe durant deux ans pour expliquer et démontrer la pertinence du Cloud pour nos métiers » précise Patrice de Flaujac.

Parallèlement, une politique de Finops by Design est déployée par un étiquetage rigoureux de chaque instance allumée dans le cloud ainsi que la mise en place de processus exigeants et automatisés permettant la maîtrise des usages du cloud.

« Le Cloud, c’est comme un robinet. C’est facile à ouvrir mais il faut savoir le fermer si on veut éviter les mauvaises surprises financières ».

A quelques mois d’achever la cloudification totale, une situation rare pour une entreprise comme Médiamétrie, le DSI a plusieurs raisons d’être satisfait.

La promesse d’un Système d’Information adapté aux besoins d’agilité de l’entreprise est atteinte avec en prime un modèle économique revisité et moins onéreux. Par ailleurs, la parfaite maîtrise de l’activité de FinOps nous permet d’optimiser en continue nos coûts et ainsi par exemple de réduire en 2021 de 20 % le coût d’exploitation total chez AWS à iso périmètre.

Cerise sur le gâteau : le recours au Cloud a permis aux équipes de production et du marketing de Médiamétrie de créer et de vendre de nouveaux produits de type SaaS Software As A Service. « C’est sans aucun doute le meilleur exemple de notre transformation réussie : remettre la DSI au cœur de la création de valeur et se focaliser sur le core business de Médiamétrie » conclut Patrice de Flaujac.