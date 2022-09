{ Manager IT 2022 } – Sophie Viger, Directrice générale de l’école 42

Sophie Viger a une ambition : « Faire de 42 la meilleure école mondiale de développeuses et développeurs bienveillants armés de valeurs fortes et déployer notre approche pédagogique unique grâce à l’ouverture de campus sur tous les continents ».

Plusieurs classements, dont celui de CodinGame qui a placé 42 à la première place de son classement des meilleurs écoles informatiques au monde, lui ont déjà donné raison sur le premier point. « Notre pédagogie flat, ou apprentissage peer-to-peer, est un terreau fertile pour donner confiance en soi. Cela développe des compétences non cognitives telles que l’empathie et l’esprit d’équipe par exemple. On forme des gens compétents et talentueux » détaille la Directrice générale de l’école financée par Xavier Niel, le fondateur de Free.

Au rayon des valeurs, l’inclusion et la féminisation tiennent lieu de priorités absolues. En 4 ans, ce sont plus de 2 000 personnes qui ont participé à des programmes adaptés de sélection tandis que le pourcentage de femmes sur le campus parisien atteint désormais 30 % des recrues à l’issue de la « piscine », une exigeante épreuve de sélection qui s’étend sur un mois.

Comment a-t-elle obtenu ses résultats ? « Il faut que les femmes se sentent bien accueillies dans cet univers. Nous avons mis en place des règles et des processus afin qu’il y ait aucun sexisme » détaille Sophie Viger qui a pris les commandes de 42, en 2018, un quinquennat après sa création.

Une autre représentation du développeur

Son autre cheval de bataille, c’est changer l’image du développeur : « Il faut arrêter avec cette représentation du geek qui lui est systématiquement associée. On n’est pas obligé d’être passionné d’informatique pour coder. Un développeur, c’est un artiste au même titre qu’un graphiste. Mais on ne parle pas assez de création et de la diversité des secteurs d’activité dans lesquels on peut exercer ce métier » regrette-t-elle.

A la tête d’une équipe de 60 personnes, elle pratique un management participatif et récréatif : « je dis quand ça va bien et quand ça va mal, mais on doit avoir une certaine exigence. A mon arrivée l’organisation interne était très peu structurée avec les bons et les mauvais côtés. Les créateurs de 42 étaient des gens transgressifs ».

En bonne place sur sa feuille de route : l’internationalisation de 42. « D’abord, nous répondons à une demande de développeurs extrêmement forte au niveau mondial. C’est le monde qui vient à nous, pas l’inverse. L’intérêt est très fort pour notre modèle de formation sans professeurs qui s’avère vertueux et peu couteux » se réjouit-elle.

Quarante campus ont déjà ouvert leur porte au-delà des frontières de l’Hexagone avec des partenaires aux profils variés. « Selon les pays, nous travaillons avec des philanthropes, comme au Japon et aux Pays-Bas ; avec des fondations comme en Espagne et en Allemagne ; avec des universités comme en Italie ou des entreprises comme en Belgique » précise Sophie Viger.

Des ouvertures qui ne freinent pas le développement de 42 en France. Fin 2022, Le Havre sera le 7ème campus à ouvrir ses portes.

