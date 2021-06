OVHcloud confirme son introduction sur Euronext Paris

OVHcloud annonce qu’il sera coter sur Euronext Paris. Quand et à quel prix ? Il faudra attendre le visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

C’est une confirmation, mais n’en demandez pas plus. OVHcloud va se coter sur Euronext Paris. Quand ? Après l ‘obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur les documents d’offre. Combien d’actions seront proposées ? La famille Klaba restera actionnaire majoritaire d’OVHcloud à l’issue du projet d’introduction en Bourse.

Voici les deux informations contenues dans le communiqué de presse diffusé par le leader français du cloud sur cette opération.

Octave Kabla, son président et fondateur, et sa famille contrôlent 80 % du capital. Le solde est détenu par deux fonds d’investissements américains- KKR et TowerBrook Capital Partners – depuis la levée de fonds réalisée en 2016.

OVHcloud en chiffres

En 2020, d’OVHcloud a réalisé un chiffre d’affaires de 632 millions €, dont 50% réalisé hors de France, pour un EBITDA courant de 255 millions €.

Depuis l’affirmation de son positionnement sur le marché du cloud en 2019, avec son nouveau nom de marque , l’entreprise de Roubaix a multiplié les certifications pour se développer le segment du « cloud de confiance ». Il est aussi très actif dans le projet Gaia-X, l’infrastructure de données européennes.

Ovhcloud a également diversifié son modèle économique, à l’instar du développement d’une offre SaaS basée sur les technologies d’IBM et d’Atempo pour le développement d’une marketplace. Par ailleurs, un « partenariat stratégique » existe depuis fin 2020 avec Google Cloud (et sa plate-forme Anthos) pour renforcer son offre » Hosted Private Cloud « .