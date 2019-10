OVH affirme son identité cloud et joue l’alternative de confiance

« Pourquoi OVH deviendra OVHcloud ? »

En juillet 2018, un article ainsi intitulé apparaissait sur le blog de l’entreprise.

Le président-fondateur Octave Klaba y justifiait ce changement de nom par une nécessité : « que les gens comprennent instantanément ce que fait OVH », dans un contexte d’internationalisation des activités.

Il annonçait, en parallèle, la réorganisation progressive de l’offre en quatre « univers » correspondant à autant d’« expériences client ».

La nouvelle identité devient une réalité ce 10 octobre 2019, à l’occasion de la grand-messe annuelle de l’hébergeur.

Ce dernier précise que « plus de 70 % [de son] chiffre d’affaires se concentre sur les solutions cloud ». Et en profite pour faire le point sur l’évolution de ses différents « univers ».

Sur la partie « Enterprise » :

Sur la partie « Public Cloud », on notera l’arrivée prochaine de l’offre Managed Private Registry (registre de conteneurs), actuellement en bêta.

Côté serveurs dédiés, OVHcloud prévoit d’actualiser le haut de gamme en Intel Cascade Lake et en AMD Epyc Rome.

Sur le volet « Market » (services cloud), 2020 marquera l’extension de l’activité d’hébergement web et de noms de domaines à l’Asie.

OVHcloud revendique 1,5 million de clients pour 2 200 employés et 30 datacenters sur 12 sites pour 380 000 serveurs physiques.

