La gamme AMD Ryzen en fuite sur la Toile

Wccftech aurait mis la main sur les spécifications des prochains processeurs desktop d’AMD, les Ryzen.

Plusieurs points émergent. À commencer par la présence de trois gammes, R3, R5 et R7, qui vont concurrencer frontalement les Core i3, i5 et i7 d’Intel. Autre élément, la présence de trois déclinaisons de puces : classique, Pro et X. Les Ryzen X pourraient être sélectionnés pour leur meilleure capacité d’overclocking.

4, 6 ou 8 cœurs

En entrée de gamme, nous trouvons les Ryzen R3 1100, Pro 1100, Pro 1200 et 1200X. Au menu, 4 cœurs physiques pour 4 cœurs logiques et une fréquence de fonctionnement qui devrait être comprise entre 3,1 GHz et 3,4 GHz, suivant les modèles.

La gamme Ryzen R5 comprend des modèles à 4 cœurs, 8 threads : 1300, Pro 1300, Pro 1400 et 1400X. La fréquence de ces composants devrait s’établir entre 3,2 GHz et 3,5 GHz. D’autres Ryzen à 6 cœurs / 12 threads sont également annoncés, les 1500, Pro 1500, Pro 1600 et 1600X. Là encore dans la même plage de fréquences.

Passons enfin aux Ryzen R7, comprenant 8 cœurs physiques, pour 16 cœurs logiques. 5 références sont ici évoquées : 1700, Pro 1700, 1700X, Pro 1800 et 1800X. La fréquence des Ryzen R7 devrait se fixer entre 3 GHz et 3,6 GHz.

Certaines de ces puces devraient être en mesure de fonctionner bien plus vite, la fréquence indiquée étant celle de base. Ainsi, le Ryzen R7 1800X pourrait atteindre les 4 GHz en pointe, contre 3,6 GHz en mode normal. Le Ryzen R5 1600X est pour sa part attendu à 3,5/3,9 GHz.

