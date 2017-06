AMD booste ses solutions graphiques pro d’entrée de gamme

AMD lance deux nouvelles cartes graphiques à destination des professionnels : les Radeon Pro WX 2100 et 3100. Leur principal atout, des prix publics conseillés de respectivement 149 dollars et 199 dollars. Deux solutions très accessibles donc.

De quoi faire le bonheur des bureaux d’étude, qui – pour pouvoir bénéficier des certifications des ISV – se doivent d’opter pour des cartes graphiques professionnelles, et le pilote qui leur est associé. AMD évoque ici un support des solutions les plus communes, dont Catia, PTC Creo, Siemens NX et Solidworks.

Performances honnêtes à prix cassé

Les performances sont bien là, avec l’adoption de GPU Polaris gravés en 14 nm. La Radeon Pro WX 2100 serait 60 % plus rapide qu’une Nvidia Quadro P400 et 95 % plus véloce que la précédente solution d’AMD. La Radeon Pro WX 3100 se veut pour sa part 47 % plus performante qu’une Nvidia Quadro P600.

Au menu, un même GPU à 512 processeurs de flux, capable d’aligner une puissance de 1,25 téraflops en simple précision. De l’entrée de gamme donc face aux WX 4100, 5100 et 7100 qui proposent 2,4, 3,9 et 5,7 téraflops

La WX 3100 comprend 4 Go de RAM à 96 Go/s. Contre 2 Go de RAM à 48 Go/s pour la WX2100. Bon point, ces deux cartes sont économes en énergie : 35 W pour la WX 2100 et 50 W pour la WX 3100.

