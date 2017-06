Nvidia va cartonner en Bourse, assurent les analystes

Le cours de l’action Nvidia est en progression rapide sur le Nasdaq. Il y a un an, l’action se négociait à 47,38 dollars. Contre 159,94 dollars à la clôture de la Bourse de New York hier soir (+7,26 % sur la journée). La capitalisation boursière de Nvidia dépasse maintenant les 95 milliards de dollars.

Une croissance qui défie les prévisions des analystes. Lesquels tablent toujours – en moyenne – sur un cours d’ici un an de seulement 125,59 dollars. Mais certains se montrent plus confiants. Comme Citi, qui estime que le cours de l’action Nvidia d’ici un an sera de 180 dollars. La firme américaine étant présente sur des marchés extrêmement prometteurs, Citi envisage un cours de l’action à long terme de 300 dollars. Soit plus du double de la valeur actuelle.

Des marchés prometteurs

Nvidia est connu pour ses GPU, intégrés à des cartes graphiques grand public et professionnelles. Ces composants trouvent également des débouchés dans le monde du Cloud Gaming. Et comme accélérateurs de calcul dans les secteurs du HPC et du Big Data. Les GPU progressent régulièrement dans le monde des datacenters, ce qui profite à des acteurs comme AMD et Nvidia.

Mais la firme a surtout multiplié les annonces dans le secteur des véhicules autonomes. Elle s’est ainsi associée à l’équipementier Bosch, qui devrait proposer le cerveau Xavier à de multiples constructeurs automobiles de par le monde. Voir à ce propos notre précédent article « Nvidia s’associe avec Bosch sur la voiture autonome ».

