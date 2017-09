Les fabricants d’imprimantes poursuivis pour tromperie L’obsolescence programmé ne toucherait pas que les téléviseurs, machines à laver et autres réfrigérateurs. Elle concernerait aussi les imprimantes. Du moins selon Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP). Fort d’un rapport d’enquête, cette association accuse les fabricants d’imprimantes personnelles ou semi-professionnelles de tromper les consommateurs. Les « milliers de dénonciations de clients mécontents sur les sites internet de consommateur ou auprès des associations telle que HOP laissant fortement suspecter des agissements pénalement répréhensibles sur le fondement des délits d’obsolescence programmée et/ou de tromperie », écrit l’organisation dans la plainte qu’elle a déposée auprès du Procureur de la République. Si la plainte est déposée contre X, elle vise principalement Canon, Epson, Brother et HP qu’elle accuse d’avoir la main lourde sur les prix des cartouches d’encre qui sont « beaucoup plus rentables que les imprimantes », d’émettre de fausses informations sur la fin de vie des cartouches ou encore de freiner la concurrence des sociétés qui produisent des cartouches génériques, et non des contrefaçons, beaucoup moins chères. Il restera à voir si la plainte est recevable.

Le CTO Rajiv Datta de Colt devient COO. Colt continue de réorganiser son équipe de direction. Après l’arrivée en avril dernier de Christophe Cavazza à la tête de l’entité française, l’opérateur vient de nommer Rajiv Datta au poste de Chief Operating Officer (COO). Le nouveau venu sera chargé de gérer l’innovation au sein de l’entreprise et d’organiser la conception de nouveaux services. Rajiv Datta avait précédemment contribué au déploiement de la connectivité à très haut débit de Colt en tant que CTO depuis 2016. Il a également mené l’élaboration des solutions et des services de nouvelle génération avec notamment l’usage du SDN/NFV. Ce spécialiste du secteur des télécoms et infrastructures réseau, notamment chez AbiveNet Communications, entend poursuivre la transformation de Colt à travers la simplification de l’écosystème et des processus en vue d’offrir plus d’agililté aux clients.

Kerlink exporte ses solutions Lora en Inde. Kerlink poursuit son expansion. Le fournisseur de solutions pour réseaux Internet des objets (IoT) déploie un bureau en Inde. La filiale de la société rennaise va coordonner le partenariat passé avec l’opérateur Tata Communications et l’écosystème émergent en vue de déployer le plus grand réseau LoraWan au monde. 400 millions de personnes dans près de 2 000 villes et collectivités du pays seront couvertes par 10 000 stations Kerlink Wirnet iBTS Compact. Basée à Chennai, Kerlink IoT Solutions India Private sera dirigée par Girish Dadheech dont la carrière s’est partagée entre l’Inde et l’Europe auprès de Telefónica, Orange, Hughes, Astellia ou Bhabha Atomic Research Centre. Cette expansion « souligne le succès de notre stratégie actuelle de nous développer rapidement dans les régions du monde où nos équipements et nos services sont de plus en plus demandés », déclare William Gouesbet, PDG de Kerlink. L’entreprise a également annoncé un partenariat pour déployer un réseau Lora en Argentine.