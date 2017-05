Visual Studio 2017 pour Mac officialisé en trois versions, dont une gratuite

En phase de test depuis plusieurs mois, la version macOS de Visual Studio vient d’être lancée officiellement dans le cadre de la conférence Build 2017 de Seattle. Cette solution n’est pas une adaptation de la version Windows de Visual Studio 2017, présentée en mars (voir « Microsoft fête 20 ans de Visual Studio avec l’édition 2017 de son IDE »), mais une offre basée sur Xamarin Studio.

« Les développeurs vont pouvoir bénéficier d’un excellente IDE et d’un environnement unifié pour travailler non seulement sur des solutions de bout en bout – depuis les applications mobiles et web en passant par les jeux –, mais aussi pour s’intégrer à Azure », explique Scott Guthrie, vice-président exécutif du Cloud and Enterprise chez Microsoft. « Que vous utilisiez C#, F#, .NET Core, ASP.NET Core, Xamarin ou Unity, vous allez disposer d’un environnement de développement de classe professionnelle, conçu nativement pour le Mac. »

Une édition gratuite et deux sur abonnement

Visual Studio 2017 pour Mac est accessible en téléchargement depuis cette page web du site de Microsoft. Trois éditions de cette offre sont proposées : la Community, accessible gratuitement ; la Professional, pour les professionnels du développement logiciel ; l’Enterprise, pour les groupes de développeurs.

Les versions Professional et Enterprise sont accessibles sur abonnement, avec des tarifs respectifs de 539 dollars par an (45 dollars par mois) et 2999 dollars par an (250 dollars par mois).

À lire aussi :

Visual Studio en approche sous macOS !

Analytique : Microsoft intègre R à Visual Studio

Visual Studio Code 1.0 débarque sous Windows, OS X et Linux