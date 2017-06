Visual Studio Code s’invite sur les Chromebooks et le Raspberry Pi

La magie de l’Open Source est qu’il est impossible de prévoir ce que fera la communauté avec le code qui lui est proposé. L’éditeur Visual Studio Code de Microsoft, officiellement accessible sous Windows, macOS et Linux, se voit ainsi proposé sur de nouvelles plates-formes.

Des builds communautaires de cette solution lui permettent d’être accessible sur les Chromebooks et le Raspberry Pi. Vous les retrouverez sur ce site.

Concernant les Chromebooks, il convient d’installer une couche Linux classique par-dessus Chrome OS. Via le projet Crouton. Sur le Raspberry Pi, le support est plus direct, puisque des paquets pour l’OS Raspbian (utilisé par défaut sur le Pi) sont proposés.

AMD64, ARMHF et ARM64

Il est à noter que le support Linux offert par le site est particulièrement étendu. Avec des builds proposées pour les processeurs x86 64 bits, ARM 32 bits et ARM 64 bits. Et ce sous forme de paquets DEB (Debian, Linux Mint, Raspbian et Ubuntu) et RPM (Fedora, Pidora, Red Hat et SUSE).

Le support ARM 64 bits permettra de disposer de versions de Visual Studio Code optimisées pour les dernières cartes mères en date. Et pas uniquement le Pi. Les offres Odroid du Coréen HardKernel sont ainsi supportées. Reste bien évidemment à disposer d’un OS Linux 64 bits pour en profiter. Ce qui n’est pas encore très courant dans le monde ARM.

