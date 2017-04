Windows 10 : Microsoft rend disponible le SDK de Creators Update

En parallèle de l’accès à la mise à jour manuelle de la nouvelle version majeure de Windows 10 (via le téléchargement d’un assistant d’installation) proposée depuis le 5 avril, Microsoft vient d’annoncer la disponibilité du Creators Update SDK. L’outil destiné aux développeurs va leur permettre de « commencer à créer des applications fabuleuses qui profitent des nouvelles fonctionnalités de la plate-forme pour offrir des expériences que vous et vos utilisateurs adoreront » (sic), se réjouit Kevin Gallo, le vice président corporate de Windows Developer sur le blog de l’éditeur. Les développeurs les plus dynamiques pourront ainsi espérer proposer leurs logiciels pour la disponibilité en mise à jour généralisée de Windows 10 v1703, le 11 avril prochain.

Une trentaine de nouvelles fonctionnalités

Ils pourront notamment tirer parti des nouveautés apportées par Creators Update. Nombre d’entre elles jouent sur les capacités et applications visuelles de l’OS (amélioration de l’encre, meilleurs contrôles pour l’interface XAML, API pour Studio Dial, périphérique de contrôle d’application sous forme de molette, etc.), mais aussi sur la gestion des notifications, l’adaptation des applications Win32 au Windows Store, l’amélioration de l’exécution de tâches en arrière plan, l’intégration de Windows Hello (l’interface de reconnaissance biométrique) ou encore l’amélioration de la console, notamment pour le sous-système Linux. Les intéressés trouveront la liste complète des nouveautés du SDK à partir de cette page. Une trentaine d’améliorations et nouvelles fonctionnalités sont à l’ordre du jour. Microsoft y reviendra plus en détail à l’occasion de sa conférence Build, attendue du 10 au 12 mai à Seattle.

Ce qui n’empêche pas Kevin Gallo d’inviter les développeurs à se frotter dès aujourd’hui aux nouveaux outils de développement de Creators Update. Car il est convaincu que la nouvelle version de Windows va être massivement adoptée. Et d’appuyer sa certitude sur le succès d’Anniversary Update qui, lancé en juillet 2016 un an après l’arrivée de Windows 10 sur le marché, a été adopté par 80% des utilisateurs, selon ses dires. « Avec la version actuelle de Windows 10 Creators Update, nous nous attendons à ce que les utilisateurs basculent de nouveau rapidement vers la dernière et meilleure version de Windows, suggère le responsable. Pour les développeurs, c’est l’heure de préparer la prochaine vague. » Au boulot les gars !



Crédit Photo : Smeisatch-Shutterstock