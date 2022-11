6 indicateurs sur l’empreinte environnementale d’OVHcloud

Le saviez-vous ? Sur le dernier exercice fiscal d’OVHcloud, 10 % du variable de Michel Paulin dépendait de la performance environnementale. Plus précisément d’un des indices que le groupe mesure : le CUE (Carbon Usage Effectiveness).

Cet indice est exprimé en tonnes équivalent CO 2 par mégawattheure (TCO 2 e/MWh). Pour le calculer, on divise les émissions sur les scopes 1 et 2 par la consommation des datacenters. Le tout pondéré par le PUE (Power Usage Effectiveness), qui traduit l’efficience énergétique desdits datacenters (consommation totale / consommation des serveurs)*. Le scope 1 correspond aux générateurs et à l’air conditionné. Le scope 2, à la consommation des datacenters, production comprise.

Sur l’exercice 2021, le CUE était dans la fourchette de 0,15 à 0,18. Stable d’une année sur l’autre.

Même remarque pour le PUE, dans la fourchette de 1,1 à 1,3 (1 étant l’optimum). On aura noté que le calcul ne tient pas compte des générateurs de secours. Et qu’OVHcloud extrapole la consommation de ses serveurs à partir de celle mesurée à Gravelines.

Un tiers de composants reconditionnés dans les serveurs

Autre indicateur stable : sur la consommation des datacenters, le taux d’énergie issue de sources renouvelables. Il est même en léger repli : 78 % sur l’exercice 2021, contre 79 % sur l’exercice 2020. Une baisse à laquelle ont notamment contribué les datacenters partiellement couverts par des certificats de garantie d’origine.

OVHcloud a au contraire progressé sur le WUE (Water Usage Effectiveness). De 0,24 – 0,29 L/kWh sur l’exercice 2020, il est passé à 0,17 – 0,20. Les conditions météo en France ont permis de consommer moins d’eau pour refroidir les sites de Gravelines, Roubaix et Strasbourg. La situation a été moins favorable à Hillsboro et Vint Hill (États-Unis). Le WUE tient compte de l’eau à usage sanitaire. OVHcloud utilise là aussi une méthode d’extrapolation, appliquée aux consommations pour lesquelles aucune facture n’est disponible à la fin de l’exercice.

OVHcloud communique aussi un ratio de réutilisation. Qui correspond à la part de reconditionné dans les composants utilisés pour produire les serveurs. De 20 % sur l’exercice 2020, il est passé à 34 % en 2021. Sont concernés : cartes mères, disques (HDD / SSD), mémoire, CPU et alimentations. Périmètre pris en compte : l’atelier de Croix, soit environ 75 % de la production de serveurs.

L’essentiel du reconditionnement se fait en interne. « Moins de 5 % » des composants de seconde main sont sourcés en externe. La durée de vie moyenne d’un serveur est de 4 ans et demi.

Sur l’ensemble de ses activités, OVHcloud estime avoir émis 142 kilotonnes d’équivalent CO 2 sur son exercice 2021 (1 % sur le scope 1 ; 40 % sur le scope 2 ; 59 % sur le scope 3). Contre 130 en 2020 [cf. tableau ci-dessous] et 107 en 2019.

