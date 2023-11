Les centres de données, moteurs invisibles du changement

La plupart des gens n’y pensent pas une seconde, mais les centres de données font désormais partie de l’infrastructure essentielle de la société moderne, et sont également en train de devenir les catalyseurs de la décarbonisation.

Regardez les appareils qui vous entourent. Quand avez-vous passé un appel vidéo, fait des achats en ligne, partagé un fichier ou effectué des opérations bancaires sur votre téléphone portable pour la dernière fois ? Stockez-vous vos photos dans le cloud, utilisez-vous un GPS ou jouez-vous à des jeux vidéo en ligne ? Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont notre mode de vie est désormais basé sur ce qui se passe dans les centres de données.

En creusant un peu, on s’aperçoit que l’infrastructure interconnectée des centres de données est à l’origine de tous les aspects de la vie moderne. Elle a permis aux gens de travailler à domicile pendant le Covid, ouvrant ainsi la voie au travail hybride. Elle permet à la télémédecine et aux services d’urgence de fonctionner, et accélère tous les types de recherche et de développement.

Pour les entreprises, l’énorme volume de données stockées et traitées dans les centres de données alimente la logistique, les ressources humaines, les finances et les ventes, avec une infrastructure et des applications en nuage public qui révolutionnent tous les secteurs, du divertissement et des jeux à l’administration et à la banque.

Du physique au numérique

Cette transformation se produit à un rythme effréné. Une grande partie de ce qui était autrefois physique est aujourd’hui numérique et vit dans des centres de données. Un rapport d’IDC prévoit que d’ici 2026, les organisations qui adopteront avec succès une approche axée sur les données généreront plus de 25 % de leur chiffre d’affaires grâce à des produits, des services ou des expériences numériques.

Ce nouveau mode de vie étant désormais considéré comme acquis, il est impossible de calculer les avantages sociaux et environnementaux de la société numérique à ce jour. Mais ils comprennent une meilleure collaboration, une plus grande concurrence, une baisse des coûts, une innovation de produits plus importante et plus rapide, des percées scientifiques, une réduction des déplacements et de l’utilisation de matériaux, ainsi que de nouvelles façons révolutionnaires d’utiliser les données comme l’internet des objets et l’intelligence artificielle.

De l’interne au partagé

Plus les centres de données sont grands et spécialisés, plus ils gèrent efficacement les charges de travail. Au cours de la dernière décennie, les centres de données internes traditionnels ont migré une grande partie de leur charge de travail informatique vers la colocation ou les installations en nuage, ce qui a permis d’améliorer considérablement l’efficacité opérationnelle. Dans une large mesure, cette amélioration de l’efficacité a compensé l’impact négatif potentiel de la croissance exponentielle des données.

Mais les niveaux de données continueront de croître et les centres de données aussi. Selon les estimations actuelles, 120 zettaoctets de données seront créés, capturés, copiés et consommés cette année, et ce chiffre augmentera de plus de 50 % d’ici à 2025. Bien que l’efficacité énergétique (Power Usage Effectiveness – PUE) continue de s’améliorer à mesure que les équipements internes sont transférés vers des installations partagées plus vastes, les améliorations seront moindres et la consommation d’énergie globale augmentera plus rapidement. Il faut faire quelque chose de tout à fait nouveau pour que l’impact positif des centres de données ne devienne pas négatif.

Rendre le réseau plus vert

Heureusement, c’est ce que fait une grande partie de l’industrie des centres de données, sous l’impulsion des plus grands fournisseurs de nuages publics et des innovateurs du secteur de la colocation. En plus d’être des outils essentiels de notre société numérique, les centres de données deviennent aujourd’hui des outils essentiels de la décarbonisation.

Cela commence par les énergies renouvelables. Les quatre premiers acheteurs mondiaux d’énergie propre sont des fournisseurs de services d’informatique en nuage, et les fournisseurs de services de colocation figurent en bonne place dans le top 100. Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui plus de 30 % de la production d’électricité. En 2023, les centres de données représenteront les deux tiers de l’énergie renouvelable consommée par les entreprises aux États-Unis.

Et il ne s’agit pas d’une pression sur d’autres utilisateurs potentiels d’énergie renouvelable, ni d’un vol d’énergie à d’autres. Il s’agit pour l’essentiel d’électricité « supplémentaire », produite par de nouveaux projets éoliens, solaires ou géothermiques dans le cadre d’accords d’achat d’électricité virtuels (VPPA). L’augmentation du nombre d’installations renouvelables est l’un des principaux objectifs des VPPA et a permis d’accélérer le développement écologique globale du réseau mondial.

Du virtuel au réel

Les centres de données ne sont rien sans être ambitieux, et ils visent désormais plus haut.

Amazon est le plus grand acheteur d’énergies renouvelables au monde. Microsoft s’est engagé non seulement à être neutre en carbone d’ici à 2030, mais aussi à effacer son empreinte carbone totale depuis 1975 d’ici à 2050. Google s’est engagé à aller au-delà des accords d’achat d’électricité virtuelle (VPPA) et à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans émission de carbone d’ici à 2030.

La clé de l’utilisation d’une énergie renouvelable réelle plutôt que virtuelle – une véritable décarbonisation – est le suivi, l’analyse et le réacheminement. Le fait d’être un secteur relativement nouveau présente des avantages. L’industrie des centres de données étant nouvelle, elle peut faire les choses différemment. Et, comme le reste de la société, il peut tirer parti de ces nouvelles technologies basées sur les données pour alimenter sa propre transformation.

Les centres de données ne sont pas encore véritablement durables, et le traitement des données et la consommation d’énergie continueront d’augmenter à mesure que la société s’appuiera de plus en plus sur l’infrastructure numérique. Mais les centres de données sont en train de changer petit à petit notre mode de vie. Et nombre d’entre eux font de leur mieux pour relever les défis de la crise climatique.

Alors, la prochaine fois que vous regarderez Netflix en streaming ou que vous ferez défiler Instagram, ayez une pensée pour cette industrie presque invisible, qui connaît une croissance rapide et apporte une contribution si importante à la vie moderne.