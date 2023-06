Les nouveaux enjeux de l’obsolescence technologique

Les avancées technologiques rapides ont révolutionné le monde de l’entreprise, mais elles ont également engendré de nouveaux enjeux. Les enjeux historiques (exigences réglementaires, disponibilité du système d’information, budget) laissent place à de nouvelles préoccupations : cybersécurité, enjeux RSE, gestion des compétences,…

La gestion de l’obsolescence est un des leviers pour répondre à ces enjeux de plus en plus importants. Explications.

La durée de vie des logiciels ne cesse de se raccourcir. Face à ce constat, les entreprises sont contraintes d’adapter leur stratégie pour rester compétitives.

Pour y parvenir, un recentrage sur les applications critiques, impactant directement les activités de l’entreprise, est indispensable. Les autres applications, non essentielles à leur cœur de métier, sont alors confiées à des prestataires spécialisés qui prennent en charge tout ou partie de leur gestion d’obsolescence. En migrant par exemple leurs applications vers des solutions cloud, elles profitent d’un système d’information s’appuyant sur des technologies plus récentes et plus flexibles.

Cybersécurité et résilience

En 2022, le coût moyen d’une violation de données s’est élevé à 4,35 millions $, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l’année précédente1, selon une étude d’IBM. Une approche proactive de la cybersécurité est donc indispensable pour limiter les risques d’intrusion et de corruption.

Mettre en place une stratégie efficace de gestion de l’obsolescence permet de réduire la surface d’attaque des pirates informatiques et donc les risques associés.

Ce n’est pas tout, les entreprises doivent de plus en plus être résilientes, afin de continuer à fonctionner normalement même en cas de panne. La mise en place de programmes de résilience et de plans de continuité informatique est, au vue des métiers, un levier efficace pour financer une stratégie de gestion de l’obsolescence.

Par exemple, préserver les données des utilisateurs améliore l’image de marque de l’entreprise, puisque les clients sont de plus en plus sensibles à la sécurité de leurs données personnelles.

Attractivité des compétences

L’utilisation de technologies récentes peut avoir un impact significatif sur la capacité de l’entreprise à recruter, puis à retenir des talents qualifiés. Une meilleure communication au sein de l’entreprise, associée à une forte culture d’entreprise, renforce l’attractivité de l’organisation.

Par ailleurs, les technologies facilitent l’exécution des missions, améliorant, en parallèle, la qualité de vie au travail. Cette optimisation de l’expérience collaborateur a un impact positif sur la productivité des salariés.

Enfin, réduire son obsolescence IT améliore l’image de marque de l’entreprise dans son ensemble, en la présentant comme une organisation à la pointe de l’innovation.

Sobriété numérique et RSE : pour un numérique durable

La pollution générée par l’informatique représente aujourd’hui 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Un chiffre qui pourrait doubler d’ici 20252. L’impact environnemental est donc un élément clé à prendre en compte lors de la gestion de l’obsolescence des systèmes ou des équipements. Un juste équilibre est à trouver entre obsolescence et sobriété numérique.

En effet, le remplacement des équipements avant leur fin de vie génère un gaspillage considérable de ressources naturelles. Il complexifie également la gestion des déchets.

Face à ces constats, les entreprises doivent intégrer cette question clé dans leur stratégie informatique. Cela passe notamment par une politique d’achat responsable avec une gestion optimisée du cycle de vie des équipements, de leur conception à leur recyclage. Les entreprises peuvent également opter pour des solutions de reconditionnement ou de réutilisation de leurs équipements obsolètes. Celles-ci permettent de prolonger leur durée de vie tout en réduisant leur empreinte environnementale.

L’obsolescence informatique peut devenir un véritable fléau pour les performances de votre entreprise. Une prise de conscience des nouveaux enjeux associés à l’utilisation de technologies obsolètes est indispensable.

Objectif : assurer l’adaptation de votre IT sur le long terme afin d’en maximiser le retour sur investissement, tout en veillant à minimiser les risques de perturbations et les coûts de maintenance élevés.

