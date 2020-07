IA : Google tease la prochaine génération de ses TPU

À quoi s’attendre avec la prochaine génération des TPU de Google ? La dernière vague du benchmark MLPerf donne des indications. De la classification d’images au jeu de go, elle couvre huit tâches d’entraînement de modèles IA.

Sur les 71 configurations listées, trois sont basées sur ces futurs TPU. La génération actuelle (3e) est également représentée. D’un côté, dans le cadre d’offres commerciales rattachées au portefeuille Compute Engine. De l’autre, à travers un supercalculateur équipé de 4 096 TPU.

Ce système délivre une puissance de 430 Pflops en crête. Il est capable, avec certains modèles, d’atteindre en moins de 30 secondes les objectifs de performance définis par MLPerf (par exemple, un taux de précision de 75,90 % sur la classification d’images avec ResNet-50).

Qu’en est-il des TPU de 4e génération ? Google évoque trois apports principaux : augmentation de la bande passante, avancées sur l’interconnexion et performance plus que doublée en multiplication matricielle.

En tenant compte des améliorations logicielles, les performances en entraînement sur 64 TPU sont en moyenne 2,7 plus élevées qu’avec la 3e génération. C’est avec Mask R-CNN que l’écart est le plus grand (x 3,7).

Dans le détail, les résultats sont les suivants :

Photo d’illustration © Google

