Silicon Interview : VM Ware

Afin d’être en mesure de proposer un espace de travail moderne adapté à leurs salariés, les entreprises doivent impérativement s’approprier des outils numériques et technologiques permettant la continuité de l’activité professionnelle en dehors du bureau. Dans l’ère de la virtualisation, offrir cette flexibilité à l’ensemble de ses équipes et de ses partenaires devient un prérequis indispensable à la productivité et à la performance. Ainsi, le digital workspace est un élément essentiel pour la transformation digitale des entreprises.

VMware répond présente pour accompagner les sociétés dans cette étape. Considérée comme l’un des leaders du marché en matière de solutions numériques, l’entreprise contribue à accélérer la transformation digitale grâce à son approche novatrice de l’informatique. Pionnière de la virtualisation, elle ne cesse de révolutionner le domaine de la mobilité d’entreprise. À travers sa plateforme et ses solutions utilisées par plus de 80% des grands groupes, elle permet d’exécuter, d’administrer, de relier et de sécuriser un ensemble d’applications dans un environnement d’exploitation commun.

Depuis son lancement, VMware transforme le concept du datacenter en vulgarisant les avancées technologiques. Aujourd’hui encore, elle s’efforce de résoudre les problématiques technologiques les plus ardues en continuant d’innover en matière de logiciels informatiques pour automatiser, manager et regrouper les infrastructures numériques. Et ce n’est que le début, puisque l’entreprise envisage d’appliquer les mêmes principes de la virtualisation aux technologies en plein essor comme l’intelligence artificielle ou l’Internet des objets.

Son ambition : innover à tous les niveaux et à l’international.

