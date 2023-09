JetBrains passe de l’open source au commercial pour Rust

Avec RustRover, JetBrains joue-t-il fair-play ? Les avis sont partagés quant à cet IDE récemment lancé en phase expérimentale. Pas tant pour des questions de fonctionnalités que de modèle économique.

JetBrains compte effectivement en faire une offre commerciale. Et la vendre aussi bien seule que dans le cadre du pack All Products. Ce au plus tard dans un an.

En parallèle, il abandonne son extension open source permettant la prise en charge de Rust dans IntelliJ IDEA et CLion. Celle-ci existe toujours, sous licence MIT, laissant la possibilité à la communauté d’en reprendre le développement. JetBrains, en tout cas, ne corrigera plus de bugs et n’apportera plus de nouvelles fonctionnalités.

Compatible CLion… pour le moment

L’éditeur s’engage à ce que RustRover soit à parité avec ses autres IDE (l’UI, notamment, est la même, comme la keymap). On pourra l’utiliser de manière autonome, mais aussi en tant qu’extension pour IDEA Ultimate. Pendant la preview, il est également possible de l’installer sur CLion – une compatibilité que JetBrains n’est pas certain de maintenir.

RustRover est disponible en versions Arm et x86 64 bits pour Windows, Mac et Linux. Configuration recommandée : 8 Go de RAM et 5 Go de SSD. Si on dispose d’une installation du plug-in sur un autre IDE JetBrains, la migration des projets est automatique.

RustRover inclut des éléments spécifiques au développement web (client HTTP, accès base de données, support de Docker…).

Pour le débogage, on commence avec LLDB… et la perspective d’intégrer, à terme, GDB.

L’intégration de linters externe (Cargo Check et Clippy) est effective. On peut aussi ajouter des extensions tierces.

Illustration principale © sharafmaksumov – Adobe Stock