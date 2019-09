Microsoft ouvre .NET Core à WPF et à Windows Forms

Les frameworks d’interface WPF et Windows Forms font officiellement leur entrée dans .NET Core.

Microsoft vient de mettre à jour cette version open source de sa pile .NET pour Windows, Linux et macOS.

On recense plusieurs nouveautés destinées à améliorer les performances des applications :

Au niveau des API, on notera :

Sur la liste des nouveautés figure aussi la prise en charge du format d’empaquetage MSIX., d’ARM64 pour Linux (pas encore sur Windows) et du GPIO sur Raspberry Pi.

Dans le domaine de la sécurité, .NET Core inclut la prise en charge de HTTP/2 (le protocole par défaut reste HTTP/1.1). Ainsi que de TLS 1.3, qui améliore les délais de connexion et supprime des algorithmes de chiffrement obsolètes.

Photo d’illustration © Leo – Fotolia.com

