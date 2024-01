Peugeot va intégrer ChatGPT dans son assistant vocal

Peugeot, marque du groupe Stellantis, va intégrer ChatGPT dans la fonction d’assistant vocal de ses voitures et camionnettes.

Peugeot prévoit de lancer cette fonctionnalité dans un programme pilote mercredi en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et a l’intention d’en faire une fonctionnalité standard plus tard cette année.

« Nous allons introduire ChatGPT dans toutes les voitures, y compris le nouveau modèle e-3008 et les petits véhicules utilitaires », a déclaré Jérôme Micheron, directeur du produit Peugeot, lors de l’événement E-Lion Day 2024 de l’entreprise.

Le chatbot doit être intégré à l’assistant vocal i-Cockpit de Peugeot, qui permettra d’y accéder via la fonction de commande vocale « OK Peugeot » de la voiture, a indiqué Peugeot.

Il sera capable de répondre à des questions spécifiques, comme suggérer des sites à visiter dans une ville, puis y guider les conducteurs via le système de navigation par satellite de la voiture.

ChatGPT intégré à l’assistant vocal i-Cockpit

L’activation du projet pilote sera possible via une mise à jour en direct, a déclaré Peugeot.

« C’est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de commander la voiture tout en gardant les mains sur le volant et les mains sur la route, et elle va nous aider à répondre à une incroyable variété de questions et de sujets », a déclaré Jérôme Micheron.

Mercedes a lancé l’année dernière un essai aux États-Unis permettant aux conducteurs d’interagir avec ChatGPT via son assistant intelligent MBUX, affirmant qu’il pouvait mener des conversations, répondre à des questions sur une destination ou suggérer une recette.

, Silicon.co.uk

Image : @DR Stellantis