LINEDATA : Chiffre d’affaires 2016 : 166,8 M€

M€ – IFRS 2015 2016* Variation Variation à taux de change et périmètre constants

1

er

trimestre

40,0 40,2 + 0,6 % + 0,7 %

2

ème

trimestre

42,7 42,9 + 0,4 % + 2,2 %

3

ème

trimestre

43,3 40,0 – 7,6 % – 5,3 %

4

ème

trimestre

46,3 43,7 – 5,7 % – 3,7 % Total 172,3 166,8 – 3,2 % – 1,6 %

Chiffres arrondis et non audités

* Intègre l'activité Derivation à compter du 8 avril 2016

Neuilly-sur-Seine, le 1

er

février 2017 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d'affaires de 166,8 M€ en 2016, soit une baisse de 3,2% par rapport à 2015. Retraitée d'un impact de change négatif de -4,0 M€, d'une part, et de la contribution positive de Derivation à hauteur de 1,3 M€, d'autre part, l'activité est en légère décroissance organique de 1,6% par rapport à 2015.

Au 4

ème

trimestre 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 43,7 M€, en diminution de 5,7% par rapport à 2015. A taux de change et périmètre constants, la diminution est de 3,7%.

L'activité récurrente représente 73% du chiffre d'affaires contre 71% en 2015.

En 2016, la prise de commandes est en retrait de 17% à 51,5 M€, contre 61,9 M€ en 2015. Le 4

ème

trimestre 2016 affiche néanmoins une bonne performance avec un niveau de booking de 17,4 M€.

Analyse des performances par segment :

M€ – IFRS 2015 2016* Variation Variation à taux de change et périmètre constants Asset Management 101,6 99,4 – 2,2 % – 0,5 % Lending & Leasing 62,1 59,4 – 4,3 % – 2,6 % Autres activités 8,6 8,0 – 7,7 % – 7,7 % Total 172,3 166,8 – 3,2 % – 1,6 %

Chiffres arrondis et non audités

* Intègre l'activité Derivation à compter du 8 avril 2016









Asset Management (T1 : 24,8 M€, +2,7% ; T2 : 24,4 M€, -5,1% ; T3 : 24,5 M€, -3,6% ; T4 : 25,8 M€, -2,4%)

Malgré la baisse de la livre sterling et l'attentisme en Europe lié au Brexit, le segment réalise dans cette région une bonne performance notamment en back office en France et grâce à la contribution de Derivation sur 9 mois. L'Asie enregistre une hausse sensible de son chiffre d'affaires (+23,5% en données comparables), portée par la dynamique du marché des hedge funds dans cette région.

A contrario, la tendance en Amérique du Nord est moins favorable avec un recul de 4,6% à taux de change constants.

Lending & Leasing (T1 : 13,8 M€, -0,2% ; T2 : 16,1 M€, +6,8% ; T3 : 13,8 M€, -11,5% ; T4 : 15,7 M€, -10,5%)

Sur l'ensemble de l'année 2016, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 4,3% par rapport à 2015, principalement en raison de la diminution des ventes aux Etats-Unis, liée aux décalages de signatures annoncés précédemment.

En décembre dernier, Linedata Capitalstream a enregistré dans son carnet de commandes deux signatures importantes avec de nouveaux clients américains. Celles-ci généreront du revenu à compter de 2017.

En Europe et en Afrique subsaharienne, la poursuite des migrations clients sur la nouvelle plateforme Linedata Ekip

360

a permis un accroissement de chiffre d'affaires d'environ 4 M€ sur l'année 2016.

Autres activités (T1 : 1,7 M€, -18,2% ; T2 : 2,4 M€, +22,3% ; T3 : 1,7 M€, -25,2% ; T4 : 2,2 M€, -6,6%)

Ce segment ressort en diminution de 7,7% sur l'année 2016 en raison d'un effet de base défavorable dû à une facturation exceptionnelle en 2015 dans l'Assurance.

Perspectives

Dans le prolongement des résultats semestriels, Linedata anticipe un EBITDA 2016 en légère croissance par rapport à 2015.

Pour 2017, Linedata poursuivra ses efforts visant à retrouver une croissance organique pérenne au travers de ses nouvelles offres de solutions et tirera partie des synergies liées à l'acquisition fin janvier de la société Gravitas.

Prochaine communication :

Résultats annuels 2016, le 14 février 2017 après bourse.

À PROPOS DE LINEDATA

Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Avec près de 1 250 collaborateurs répartis dans 20 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux de l'industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l'évolution du coeur de métier de ses clients dans plus de 50 pays. Linedata a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 M€. La société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP. Eligible au PEA/PME.

Pour plus d'information, merci de prendre contact avec :











Linedata









Direction Financière









+33 (0)1 73 43 70 27









infofinances@linedata.com









www.linedata.com









Cap Value









Communication financière









Gilles Broquelet









+33 (0)1 80 81 50 00









info@capvalue.fr









www.capvalue.fr



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: LINEDATA SERVICES via GlobeNewswire





HUG#2075263