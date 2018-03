Neopost REnouvelle PAR ANTICIPATION SA ligne de credit revolving a des conditions PLUS FAVORABLES

Paris, le 20 juin 2017

Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiques et de traitement du courrier, annonce aujourd'hui avoir mis en place une nouvelle ligne de crédit revolving euro/dollar d'un montant de 400 millions d'euros.

Cette ligne de crédit revolving a été renégociée auprès d'un pool de 10 établissements bancaires internationaux pour une durée de 5 ans avec 2 options d'extension d'un an chacune. Cette opération, largement sursouscrite, a rencontré un vif succès démontrant ainsi l'intérêt que portent les contreparties bancaires du Groupe Neopost à la qualité de son risque crédit.

Les conditions obtenues par le Groupe s'améliorent par rapport aux conditions précédentes. Pour les tirages en euros, la ligne de crédit porte un taux variable calculé à partir du taux EURIBOR plus une marge comprise entre 50 et 115 points de base en fonction du ratio dette nette/EBITDA







. Pour les tirages en dollars, le taux se calcule à partir du taux LIBOR augmenté d'une marge supérieure de 25 points de base à celle des tirages en euros.

Cette ligne de crédit n'est actuellement pas tirée suite au financement réalisé en février 2017 sur le marché du Schuldschein.



Jean-François Labadie, Directeur Financier et Juridique, a déclaré : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'engagement de nos partenaires bancaires historiques qui vont continuer à nous accompagner dans notre transformation. »



Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s'établissait à 763 millions d'euros au 31 janvier 2017, est destiné au financement des activités de

leasing

et de

postage financing

d'un montant de 798 millions d'euros.

Agenda

L'Assemblée Générale des actionnaires de Neopost se tiendra le

30 juin 2017

à Paris

.

Le communiqué sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et les comptes semestriels 2017 sera publié le

26 septembre 2017

après clôture de bourse.

