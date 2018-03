Sidetrade : Chiffre d’Affaires 2016 (+13%), Renforcement dans l’Intelligence Artificielle

Nouvelle année de croissance à deux chiffres : +13% du chiffre d'affaires Comptes consolidés* Groupe Sidetrade (en millions d'euros) 2016 2015 Variation Chiffre d'Affaires annuel 18,1 16,0 +13% *Données non auditées Sur l'exercice 2016, le groupe Sidetrade a réalisé un chiffre d'affaires de 18,1 M€ avec une croissance purement organique de 13% et une demande particulièrement dynamique

(en millions d'euros) 2016 2015 Variation Chiffre d'Affaires annuel 18,1 16,0 +13%

*Données non auditées

Sur l'exercice 2016, le groupe Sidetrade a réalisé un chiffre d'affaires de 18,1 M€ avec une croissance purement organique de 13% et une demande particulièrement dynamique à l'international. Cette performance, continue et régulière, trimestre après trimestre, confirme le succès de son offre innovante et illustre sa capacité à asseoir une position de leader sur le marché.

Le groupe Sidetrade enregistre son huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Progression du carnet de commandes au 31 décembre 2016 : +24%

Sur l'exercice, de nouvelles références prestigieuses sont venues renforcer le parc d'abonnés à l'image de NHS Property (Royaume-Uni), Deloitte (Belgique), Carrefour Property, Docapost (Groupe La Poste), Intersport, PageGroup (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Suisse), Saint Gobain Abrasifs (21 pays), Talend (Allemagne, États-Unis, France, Royaume-Uni), Univar (Grèce, Italie, Turquie), Equiniti Group Plc, Hearst Magazines, Idex, Samworth Brothers Ltd, Strego, Securitas AB (Norvège), Viséo, Renold US, Valor Hospitality…

La récurrence des revenus SaaS liée à ces contrats pluriannuels garantit une excellente visibilité de l'activité à moyen terme. À ce titre, le carnet de commandes SaaS au 31 décembre 2016 s'établit à 26 M€, en croissance de 24%. Ces revenus certains, restant à reconnaître, ne figurent ni dans les comptes d'exploitation ni au bilan du Groupe à la clôture 2016.

Renforcement dans l'Intelligence Artificielle avec un positionnement unique

Conformément au calendrier annoncé, la plateforme d'analyse prédictive des comportements de paiement clients, Sidetrade Payment Intelligence (SPi) solution, a été lancée avec succès le 8 novembre 2016. En moins de deux mois, 95% des clients de Sidetrade utilisent la solution Sidetrade Payment Intelligence pour améliorer leur performance en matière de délais de paiement, et anticiper les comportements de leurs clients via un score prédictif de paiement sur plus de 2,2 millions d'entreprises.

L'exercice 2016 a été marqué par le renforcement du positionnement stratégique de Sidetrade sur l'ensemble du cycle client avec les acquisitions des start-ups BrightTarget et IKO System, toutes deux spécialisées dans l'Intelligence Artificielle. Initialement centrée sur la gestion de la relation financière client, Sidetrade étend maintenant son offre à l'ensemble du cycle 'Sales-to-Cash' avec des solutions d'Intelligence Artificielle destinées aux départements Marketing et Commerciaux des entreprises.

Olivier Novasque, Président de Sidetrade, déclare :

«

Avec Sidetrade Payment Intelligence solution, les entreprises disposent pour la première fois d'un score prédictif de paiement de leurs clients et peuvent évaluer leur marge de performance dans une approche 'data-driven'. Déjà utilisée par la quasi-totalité de nos clients, cette plateforme d'Intelligence Artificielle constitue également un outil de conquête pour accélérer notre croissance. Cette dynamique va clairement se renforcer sur 2017 avec l'apport des solutions de BrightTarget et IKO System qui ouvriront de nouvelles opportunités de croissance pour le groupe. La synergie entre les trois offres va nous permettre de démocratiser l'usage de l'Intelligence Artificielle sur l'ensemble de la relation client et de positionner Sidetrade comme un acteur unique sur le marché ».



