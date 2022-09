PyTorch passe à la Fondation Linux… et reste lié aux GAFAM

Meta va-t-il réduire ses investissements dans PyTorch ? Membre de l’équipe à l’origine du framework, Yann Le Cun est intervenu pour apporter un démenti. La question pouvait effectivement se poser après que le projet est passé sous l’aile de la Fondation Linux.

The amount of engineering support for PyTorch within Meta is certainly not going down.

— Yann LeCun (@ylecun) September 12, 2022