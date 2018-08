Radeon Pro WX 8200 : AMD sort le grand jeu à moins de 1000 dollars

Siggraph 2018 : AMD annonce une nouvelle carte graphique haut de gamme pour moins de 1000 dollars.

Seconde carte basée sur Vega

Destinée aux stations de travail, la Radeon Pro WX 8200 est annoncée comme idéale pour les “charges de travail de conception et de fabrication, de médias et de divertissement, et d’architecture, d’ingénierie et de construction (AEC) à tous les stades du développement de produits”.

La carte WX 8200 est équipée de 56 unités de calcul, ce qui se traduit par des performances de jusqu’à 10,75 teraflops de performance FP32 ou 21,5 téraflops de performance FP16. Le support des écrans à définition 8K est également de la partie.

Il s’agit de la seconde carte graphique professionnelle d’AMD basée sur le GPU Vega 10.

Proposée à 999 dollars, elle reste moins performante que la WX 9100 lancée il y a un an.

Mémoire HBM2 « Gen 2 »

Elle a recours à 8 Go de HBM2 “Gen 2” signée SK Hynix. Cela se traduit par une bande passante avec la mémoire pouvant atteindre 2,4 Gb/s.

Pour ce qui est de la dispersion thermique, le TDP maximum de la carte est de 230 watts, ce qui est comparable à l’enveloppe thermique de ma WX 9100.

«Les professionnels peuvent pleinement libérer leur créativité avec l’architecture« Vega »2 au cœur de la carte graphique Radeon Pro WX 8200», estime Ogi Brkic, directeur général de Radeon Pro au sein d’AMD. “Cette nouvelle carte graphique de station de travail puissante permet aux créateurs d’améliorer la collaboration entre les équipes distantes grâce à la réalité virtuelle, de créer de nouvelles expériences cinématiques passionnantes et de visualiser leurs créations en toute simplicité, le tout à un prix incroyable.”

La carte graphique Radeon Pro WX 8200 sera disponible en précommande à compter du 13 août. Les livraisons seront honorées début septembre.

(Crédit photo : @AMD)