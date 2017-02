Avec Chime, Amazon se lance à l’assaut de Skype for Business

Amazon vient de lancer un nouveau service en ligne, Chime. Un concurrent direct de Skype for Business, des Google Hangouts ou encore de Cisco WebEx. Cette solution de communication permet en effet d’organiser des appels voix et vidéo en groupe. Et de profiter de fonctions de messagerie instantanée.

Cette offre SaaS s’appuie sur les infrastructures IT de la firme, très largement dimensionnées pour supporter le Cloud public EC2. Elle est accessible sous Windows et macOS côté desktop. Android et iOS côté mobile.

Un modèle fremium

C’est un accès à plusieurs niveaux qui est proposé dans Chime. Il est possible d’accéder gratuitement à ce service pour des appels individuels (one-to-one) et l’accès aux salles de discussions (chat rooms).

Toutefois, la gestion des référentiels Active Directory, la rétention d’un gigaoctet de messages par utilisateur et le partage d’écran sont l’apanage de la version Plus, accessible pour 2,5 dollars par mois et par utilisateur.

Une mouture Pro, proposée pour 15 dollars par mois et par utilisateur, comprend la possibilité de partager une vidéo auprès d’un maximum de 100 participants. Notez que les participants ne sont pas facturés, ce qui rend cette solution très intéressante pour des webconférences.

Des frais vont toutefois s’appliquer si la participation à une conférence se fait au travers d’une ligne téléphonique classique. En France, 0,4 cent de dollar par minute et par ligne. 7,2 cents par minute pour un numéro vert.

