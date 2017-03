Colt connecte sa plate-forme On Demand au Cloud d’AWS

Colt enrichit son offre de services sur IQ Network, son réseau SDN (Software Defined Network ou réseau programmable), en direction des utilisateurs de Dedicated Cloud Access On Demand (DCA). Ces derniers ont désormais la possibilité d’accéder au Cloud Amazon Web Services (AWS) depuis un accès privé et sécurisé. Une offre qui assure un accès plus fiable et plus efficace que par le réseau Internet public, assure l’opérateur britannique.

La plate-forme DCA permet en effet d’éviter les délais des opérateurs pour gérer les connexions en donnant accès, depuis un portail web, à la plate-forme Cloud du fournisseur et d’ajuster les besoins en bande passante avec une consommation à la carte. La solution s’appuie sur la virtualisation du réseau qui permet aux utilisateurs de demander, ou retirer, de nouvelles connexions en temps réel. Autrement dit, disposer des services des Cloud public avec une qualité et efficacité proche d’un réseau local (LAN) ou un régional (WAN) privé.

Deux options pour l’accès privé

Deux options sont proposées pour l’accès à AWS à partir de DCA : Direct Connect, qui apporte un accès à un seul environnement de cloud privé virtuel (VPC) AWS par connexion; et Dedicated Port qui ouvre l’accès à plusieurs VPC sur la même connexion. Cette dernière option sera disponible dans le courant du 2e trimestre 2017. Pour assurer la qualité de son service vers AWS Direct Connect, Colt a déployé dix points de présence (PoP) en Europe qui donnent ainsi accès aux trois régions de la zone couvertes par le Cloud américain. Colt indique par ailleurs que plus de 5 000 bâtiments d’entreprise et 200 datacenters peuvent aujourd’hui bénéficier d’un accès « On Demand » aux environnements de Clouds publics.

L’offre, qui s’inscrit en complément des accès vers Microsoft Azure et Google Google for Business, notamment, sera également lancée en Asie dans le courant de l’année. « Les services de cloud public sont depuis longtemps associés à des capacités évolutives et flexibles, et notre offre On Demand apporte ces mêmes avantages et fonctionnalités au réseau », résume Rajiv Datta, le CTO de Colt.

