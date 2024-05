AWS prend ses distances avec VMware version Broadcom

Et si vous faisiez sans VMware ? Le message est désormais clair chez AWS.

La division cloud d’Amazon invite les utilisateurs à migrer vers EC2… et leur promet des crédits* en échange. Elle va jusqu’à mettre cette opportunité en avant sur la page de présentation de VMware Cloud on AWS.

Cette offre fut commercialisée à partir de 2017. Amazon la décrit aujourd’hui encore comme « le seul service de cloud public fourni, exploité et sous-tendu par VMware ». Ce dernier en assure effectivement la gestion, par opposition aux offres de Microsoft (Azure VMware Solution) et de Google Cloud (VMware Engine).

We are working with our friends at @VMware to build & deliver VMware Cloud on AWS! https://t.co/dt1DjX8Djr #CloudComputing #VMWonAWS pic.twitter.com/PekUZp1lsX

— Amazon Web Services (@awscloud) October 13, 2016