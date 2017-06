Top départ pour Debian 9, le plus libre des OS Linux

Fruit de 26 mois de développement, l’OS Linux Debian 9 « Stretch » est maintenant rendu public. Un système d’exploitation qui sera maintenu pendant cinq années. « Debian 9 est dédié à Ian Murdock, fondateur du projet, disparu le 28 décembre 2015 », indiquent les responsables du projet dans leur annonce.

Debian 9 est accessible sur les machines x86 32 et 64 bits, ARM 32 et 64 bits, MIPS 32 et 64 bits, PowerPC 64 bits et IBM S/390 64 bits. Bref, pour toutes les architectures processeur les plus populaires (hormis le SPARC).

La plupart des paquets logiciels ont été mis à jour pour ce nouvel OS. Un système d’installation graphique fait également son entrée. Le support UEFI est en progrès. Du côté des bases de données, MySQL 5.5 et 5.6 sont remplacés par MariaDB 10.1. Firefox et Thunderbird remplacent Iceweasel et Icedove, proposés jusqu’alors. Enfin, GnuPG est proposé dans une version modernisée proposant des techniques de cryptographie avancées.

Et plus encore à venir…

Les « Constructions reproductibles » permettent de garantir que les paquets source de Debian 9 construiront des binaires identiques en bout de chaîne. Plus de 90 % des paquets source de l’OS sont aujourd’hui conformes à ce dispositif.

« Cette propriété de vérificabilité protège les utilisateurs des tentatives malveillantes pour altérer les compilateurs et les réseaux de construction, précisent les responsables du projet Debian. Les versions futures de Debian incluront des outils et des métadonnées de manière à ce que les utilisateurs finaux puissent valider la provenance des paquets dans l’archive. »

