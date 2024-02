FOSDEM 2024 : quelques sessions à suivre

Gaël Blondelle, Agnès Crepet, Christophe de Dinechin, Ludovic Dubost, Pierre-Étienne Meunier, Florian Quèze… Autant de Français attendus sur scène à la FOSDEM 2024.

L’Université libre de Bruxelles accueille l’événement ces et 3 et 4 février, sur le campus du Solbosch. En voici quelques morceaux choisis.

Copyleft, TPM, NetBSD : entre bilans et perspectives

Samedi en fin de matinée, une session sera consacrée à la dernière version majeure de NetBSD 10, qui a soufflé sa trentième bougie l’an passé. Dans la foulée, on aura notamment droit à un point d’étape sur la compilation déterministe.

En début d’après-midi se tiendra une « conférence bilan » sur 35 ans de copyleft et de licence GPL. En parallèle se déroulera une session sur l’usage des TPM de laptops en tant que magasins de clés sécurisés. Il y sera question des jalons posés autant dans le noyau Linux qu’au niveau d’OpenSSL et de GnuPG. Mais aussi du chemin qu’il reste à parcourir sur des projets comme OpenSSH.

FOSDEM 2024 : des questions sur l’IA et sur la réglementation européenne…

Auparavant se sera tenue une table ronde « spéciale réglementation européenne ». On y aura évoqué deux textes : la loi sur la cyberrésilience (CRA, Cyber Resilience Act) et la nouvelle directive sur les produits défectueux (PLD, Product Liability Directive). Gaël Blondelle, actuel chargé des relations avec les membres de la fondation Eclipse, en sera. Comme son collègue Enzo Ribagnac, un juriste passé par la Commission européenne (notamment au sein de la Direction générale du marché intérieur) et plus récemment par Huawei (où il a géré les affaires publiques à Bruxelles). Participeront aussi Simon Phipps (directeur des normes à l’OSI) et deux membres de la Commission européenne impliqués sur les textes en question (Benjamin Bôgel de la DG CONNECT, Omar Ennaji de la DG GROW).

Samedi après-midi, on parlera également de télémétrie « respectueuse » sur les projets de logiciels libres, avec l’exemple de la distribution Endless OS. Mais aussi d’intelligence artificielle, autour d’une question : la première AGI sera-t-elle libre ou open source ? En toile de fond, la montée en puissance de la recherche privée… et des algorithmes non ouverts. Il s’agira d’appréhender les implications du phénomène en matière d’éthique, sous la perspective de la communauté scientifique.

… jusqu’au DMA

Ludovic Dubost, président-fondateur de la société XWiki, interviendra dimanche matin pour parler du logiciel éponyme et de la suite collaborative CryptPad lancée par après. L’intéressé animera aussi une session la veille avec un de ses employés, à propos de Cristal, projet d’UI JavaScript modulaire pour XWiki.

De réglementation européenne, il sera aussi question dimanche matin, sous l’angle du règlement sur les marchés numériques (DMA, Digital Markets Act). Plus précisément des obligations d’interopérabilité imposées aux messageries instantanées. Un membre de la communauté Matrix livrera ses perspectives à ce sujet et évoquera les travaux entrepris en conséquence, notamment au sein de l’IETF.

Des solutions alternatives à Git et BGP

Florian Quèze, diplômé EPITA et travaillant chez Mozilla depuis 2011, est attendu dimanche en début d’après-midi pour évoquer le Profiler, outi d’analyse de performance intégré à Firefox. Au préalable, le protocole SCION, issu de l’École poytechnique fédérale de Zurich et positionné comme alternative à BGP, aura eu droit à sa session.

Christophe de Dinechin est concepteur des langages XL et Tao3D ainsi que de l’hypervisuer d’Itanium. Chez Red Hat, travaille entre autres sur l’informatique confidentielle, consistant à protéger les données en cours d’usage. Il reviendra, à l’occasion de la FOSDEM 2024, sur les chaînes de confiance nécessaires pour mettre en place cette approche sur les VM, les conteneurs et les clusters.

Interventions également prévues dimanche après-midi pour Agnès Crepet et Pierre-Étienne Meunier. La première, cofondatrice de Ninja Squad, parlera open source dans le cadre des fonctions qu’elle occupe actuellement chez Fairphone. Le second, chercheur en informatique théorique, reviendra sur un logiciel dont il est l’un des principaux contributeurs : Pijul. Ce système de contrôle de versions n’utilise pas la même unité fonctionnelle que Git : à la place des snapshots (ou versions), il traite des « changements » (ou patchs). Et les fusionne selon des axiomes formels censés garantir l’exactitude « à 100 % ».

Illustration © xi – Adobe Stock