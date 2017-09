Dropbox unifie API et outils de développement au sein de DBX Platform

Dropbox, service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud, étoffe son écosystème avec DBX Platform.

Cette suite centralise des connecteurs logiciels (API) et des outils de développement dans le but de faciliter la création de fonctionnalités Dropbox intégrées dans des applications tierces.

Les utilisateurs pourront ainsi accéder aux fonctionnalités et contenus de Dropbox directement depuis l’interface de ces applications, ce qui évite des allers-retours incessants entre les deux outils.

DBX Platform intègre également de nouvelles fonctionnalités d’API et ouvre en parallèle de nouvelles intégrations au sein de Microsoft Outlook, JIRA d’Atlassian (logiciel de suivi des tickets et projets) et, prochainement, le modeleur 3D AutoCAD d’Autodesk.

DBX Platform intègre des partenaires comme Google, Facebook, Adobe, Docusign, Salesforce, Slack, Zendesk ou Trendmicro.

500 000 développeurs dans l’écosystème

Trois nouvelles API font leur apparition avec DBX :

– une API de métadonnées (pour attribuer des libellés et valeurs de métadonnées personnalisés aux fichiers Dropbox via leurs applications tierces afin de faciliter la recherche d’informations);

– une nouvelle API qui automatise la demande de fichiers (et intègre ces demandes avec d’autres workflows) qui vient enrichir la fonction de récupération des fichiers et images depuis un simple lien;

– et API Paper pour éditer en ligne des documents en mode collaboratif depuis des applications tierces.

Ces initiatives devraient réjouir les développeurs qui font de plus en plus appel au service de stockage Cloud pour créer et améliorer des applications dédiées aux outils de production des PME comme des grandes entreprises.

Selon Dropbox, plus de 2 milliards d’appels d’API sont aujourd’hui enregistrés quotidiennement. Et plus de 500 000 développeurs exploitent les solutions de la firme de Sans Francisco pour 500 millions d’utilisateurs inscrits.

Plus de 75 % des équipes qui souscrivent au service seraient connectées à au moins une solution tierce, indique le fournisseur de l’offre Cloud.

Crédit Photo : Twinsterphoto-Shutterstock