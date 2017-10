Econocom entre dans une nouvelle phase de développement. Le groupe franco-belge de services numériques (ESN) lance un nouveau plan stratégique.

Baptisé « e for excellence », celui-ci doit amener Econocom à doubler son résultat opérationnel pour atteindre 300 millions d’euros d’ici 2022 avec une marge de 7,5%.

Ce qui se traduit par un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, contre plus de 2,5 milliards aujourd’hui, pour une croissance annuelle moyenne de 7%.

Pour y parvenir, le P-DG Robert Bouchard et son équipe actionnera 4 leviers :

-le renouvellement des offres maison et son écosystème pour fournir aux organisations des services aussi standards que ceux du « B to C »;

-s’appuyer sur les points forts du groupe (savoir-faire en financement, solutions digitales payées à l’usage…) pour développer ses relais de croissance; favoriser la croissance des « Satellites » dans les domaines complémentaires à l’offre historique de la « Planète » (sécurité, mobilité, web, multimédia, Cloud, et solutions numériques métier);

-poursuivre les acquisitions pour mettre la main sur de nouvelles expertises (conseil, data analytics, Internet des objets…);

-déployer le modèle complet (financement, services, procurement) au Royaume-Uni et en Allemagne.

Econocom de père en fils

Bref, Econocom entend surfer sur la vague des besoins de numérisation de l’activité de tous les serveurs professionnels.

« Le cap fixé par le nouveau plan stratégique est centré sur l’excellence, critère indispensable pour que nos solutions digitales intégrées soient de haute qualité et à fort impact », commente Jean-Louis Bouchard.

« Ce cap va également permettre aux dirigeants du groupe et aux forces vives d’Econocom de mobiliser et d’aligner leurs initiatives, leurs énergies et leurs talents. »

Et d’annoncer que cette mission sera dévolue à Robert Bouchard (fils du P-DG) qui prend la direction opérationnelle du groupe.

Présent dans 19 pays, Econocom emploi 10 000 salariés, supervise quelque 1,5 million d’utilisateurs et administre 300 000 serveurs. Sur ses 1 200 développeurs maison, 650 sont dédiés aux solutions, 350 à la sécurité.

Le groupe revendique 150 000 références en catalogue. Autant de forces qui devraient s’élargir au fil des prochaines années.

Lire également

Avec Captain DC, Econocom propose un gardien pour les datacenters

Avec le rachat d’Altasys, Econocom veut une place dans l’eldorado de la sécurité

Top 10 des SSII : la chute d’IBM laisse le champ libre à Capgemini

crédit photo © TijanaM – Shutterstock