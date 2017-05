Intel préparerait un processeur Core i9 à 18 cœurs !

AMD pourrait bien être battu. Intel préparerait en effet un processeur desktop comprenant 18 cœurs / 36 threads, contre 16 cœurs / 32 threads attendus pour les meilleurs Ryzen Threadripper d’AMD.

Le Core i9-7980XE proposerait donc un nombre record de cœurs. De quoi relancer l’intérêt pour les puces desktops. Reste que le prix de cette offre devrait atteindre des sommets, et que sa fréquence de fonctionnement devrait rester limitée, afin de proposer une enveloppe thermique raisonnable.

Si peu de personnes auront les moyens de se payer un tel processeur, la présence de cette offre dans la gamme Core i9 est de bon augure pour les modèles à 16, 14, 12, 10, 8 et 6 cœurs attendus dans cette famille de processeurs. Lesquels devraient être plus abordables. Mais probablement moins que les équivalents chez AMD, lequel a su se montrer très agressif avec ses Ryzen.

Le marché desktop revivifié

AMD n’a pas dit son dernier mot. Les Ryzen Threadripper sont en effet attendus dans des modèles comprenant 10, 12, 14 et 16 cœurs. Et avec des fréquences de base compétitives : 3,6 GHz en 10 et 12 cœurs ; 3,5 GHz en 14 et 16 cœurs.

Intel devra proposer le meilleur de lui-même pour se hisser à ce niveau… pour le plus grand bénéfice des utilisateurs qui ne pourront que saluer cette relance de la bataille entre les deux sociétés.

