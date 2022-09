Processeurs : Intel change (un peu) ses marques

Une page se tourne chez Intel.

La fabricant américain de processeurs annonce abandonner prochainement ses marques historiques Pentium (1993) et Celeron (1998).

Une nouvelle marque, Intel Processor, va les remplacer. Elle regroupera plusieurs familles de processeurs d’entrée de gamme pour PC portables (notebooks).

« Que ce soit pour le travail ou le jeu, l’importance du PC est devenue encore plus évidente avec l’accélération du rythme soutenu du développement technologique », a déclaré Josh Newman, vice-président d’Intel et directeur général par intérim Mobile Client Platforms.

« Nos familles de processeurs d’entrée de gamme ont été cruciales pour élever le standard PC quel que soit le niveau de prix. La nouvelle marque Intel Processor simplifiera nos offres afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur adapté à leurs besoins », a-t-il ajouté.

Le changement sera effectif à partir du premier trimestre 2023, aux Etats-Unis comme sur d’autres marchés.

Dans le même temps, précise la direction du groupe basé à Santa Clara (Californie), Intel va continuer de se concentrer sur ses marques phares de processeurs pour PC haut et moyen de gamme, à savoir : Core, Evo et vPro (pour utilisateurs professionnels).

In 2023, Intel Processor becomes the name for value products that have been known as Pentium and Celeron. The change simplifies Intel’s product offerings and clarifies its brand hierarchy. https://t.co/ugKUtHXdSR

— Intel News (@intelnews) September 16, 2022