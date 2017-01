Linux : Slimbook présente un notebook fonctionnant sous KDE

Le constructeur espagnol Slimbook propose plusieurs ordinateurs fixes et portables, accessibles sous Windows comme Linux. Il se lance aujourd’hui dans une aventure originale avec le KDE Slimbook.

Une machine qui met non seulement l’accent sur Linux, mais également sur l’environnement de bureau KDE. Et non les classiques GNOME ou Unity trouvés en général sur les machines Linux des constructeurs.

Ce notebook est présenté sur cette page web du site du constructeur. Il a été mis au point avec l’aide de la communauté KDE et permettra de disposer de l’environnement Plasma et de la large logithèque de titres KDE. Le tout rassemblé dans l’offre KDE neon. « Un ordinateur portable conçu par et pour la communauté KDE », résume Slimbook.

Des notebooks de la classe des MacBook Air

Deux versions du KDE Slimbook sont accessibles en précommande. La première comprend une puce Core i5 bicœur de dernière génération cadencée à 2,3 GHz, un écran de 13,3 pouces Full HD, 4 Go de RAM et 120 Go de SSD. Prix de base : 729 euros. La seconde adopte une puce Core i7 bicœur à 2,5 GHz et est proposée au tarif de base de 849 euros.

Jusqu’à 16 Go de RAM et 500 Go de SSD pourront être intégrés dans ces notebooks. Bon point, ces deux offres sont accessibles avec différentes variantes de claviers, dont l’Azerty cher aux utilisateurs français. Autre point intéressant, le format très compact de ces machines : 33 x 22 x 1,8 cm pour 1,36 kg. Le tout avec un châssis en aluminium.

À lire aussi :

Incollable sur les débuts de Linux ? 10 questions pour le vérifier (quiz)

Une nouvelle formation dédiée à la sécurité pour les 25 ans de Linux

Les 25 ans de Linux vus par Red Hat