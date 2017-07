Une première mise à jour pour l’OS Debian 9 « Stretch »

Seulement un mois après la sortie de Debian 9.0, l’équipe en charge du projet livre la première mise à jour de l’OS, la 9.1.

« Le projet Debian a l’honneur d’annoncer la première mise à jour de sa distribution stable Debian 9 “stretch”. Tout en réglant quelques problèmes importants, cette mise à jour corrige principalement des problèmes de sécurité de la version stable. Les annonces de sécurité ont déjà été publiées séparément et sont simplement référencées dans ce document, » peut-on lire sur la page dédiée à cette annonce.

Au menu, des corrections de bugs dans 54 paquets logiciels. Et 26 mises à jour de sécurité, touchant des produits comme le noyau Linux, Apache, Nginx, Tor ou encore OpenVPN.

Ceux mettant à jour leur OS régulièrement ne devront pas télécharger un important update, la plupart de ces correctifs ayant déjà été livrés au cours des dernières semaines. L’intérêt de Debian 9.1 réside surtout dans les médias d’installation, récréés afin de prendre en compte l’ensemble de ces changements.

Différents types de médias d’installation

Les ISO de Debian 9.1 sont dès aujourd’hui accessibles pour les architectures processeur x86 (32 et 64 bits), ARM (32 et 64 bits), MIPS (32 et 64 bits), PowerPC (64 bits) et s390.

Le tout en différentes versions : minimale (CD de 290 Mo en x86 64 bits) ou complète (3 DVD). Avec un intermédiaire centré sur XFCE (CD de 647 Mo).

