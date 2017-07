Nvidia viserait un GPU dédié à la génération de cryptomonnaie

Le monde de la finance semble découvrir l’intérêt des GPU dans la génération de cryptomonnaie. Un phénomène boosté par l’arrivée de solutions dédiées chez certains constructeurs comme Asus et Sapphire. Voir à ce propos notre précédent article « Les cartes graphiques s’adaptent au monde de la cryptomonnaie ».

Certains analystes annoncent qu’AMD comme Nvidia travailleraient à des GPU dédiés spécifiquement à cette tâche. RBC Capital pense que Nvidia pourrait dévoiler une solution prochainement. Gageons que les concepteurs de GPU ne vont pas outre mesure se creuser la tête et devraient se limiter à proposer quelques adaptations mineures à leurs GPU actuels. Lesquels sont d’ores et déjà bien adaptés à ce type de tâche.

Le cours de l’action Nvidia s’en ressent

Ces rumeurs se traduisent par un coup de chaud sur les marchés. L’action Nvidia est ainsi passée de 104,15 dollars à 144,56 dollars en 6 mois. Celle d’AMD ne connaît pas de tels excès, mais a sans aucun doute été impactée par les rumeurs successives autour de solutions dédiées à la génération de cryptomonnaie.

Certains prédisent déjà une chute du cours de l’action de Nvidia. Le constructeur a toutefois d’autres atouts dans sa manche que le très volatile marché de la cryptomonnaie : 3D déportée (Cloud Gaming, etc.), calcul de hautes performances (HPC) et intelligence artificielle (Machine Learning et Deep Learning).

À lire aussi :

Nvidia va cartonner en Bourse, assurent les analystes

Avec Max-Q, Nvidia réconcilie les ultraportables avec les GPU

AMD booste le Deep Learning avec la carte Radeon Instinct MI25