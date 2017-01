Apple prêt à supprimer le jack du MacBook Pro ? Le MacBook Pro suivra-t-il les traces de l’iPhone 7 en matière d’interface de connexion des périphériques son ? Nombre d’utilisateurs rapportent qu’Apple mène un sondage pour savoir comment ils utilisent leur portable. Et parmi les demandes, figurerait une question sur l’usage de la prise du casque, rapporte TNW. Ce qui laisse à bien des interprétations mais on ne peut s’empêcher de penser qu’Apple envisage le même sort au jack du MacBook Pro qu’à celui de l’iPhone 7. C’est-à-dire sa disparition pure et simple. Réponse en octobre prochain (dans l’immédiat) avec le lancement d’une nouvelle ligne de MacBooks. Une initiative en entrainant une autre, la firme de Cupertino pourrait bien amorcer la mort du jack sur l’ensemble de ses futurs produits. Le reste de l’industrie suivra-t-elle cette tendance à la simplification des interfaces de connexion ?

Microsoft contribue le plus sur GitHub. A l’occasion de son évènement, GitHub Universe, la plateforme de gestion de développement a dressé une cartographie des plus grands contributeurs Open Source sur les dépôts. Dans ce classement, Microsoft arrive en tête avec 16 419 contributeurs. Il est suivi de Facebook avec 15 682. Docker ferme la marche de ce trio avec 14 059 contributeurs. A noter que Google se place en 5ème position (12 140 contributeurs) derrière Angular. Le CEO de GitHub précise que ce bon score de Microsoft est le fruit d’une lente évolution de la firme de Redmond vers l’Open Source. Ouverture de son framework .NET, Chakra le moteur de rendu de Edge, le compilateur MSBuild de VisualStudio, les outils de Xamarin, les solutions de Deep Learning.

Le Galaxy S8 dévoilé en avance. Pour faire oublier les affres du Galaxy Note 7, les analystes parient sur une sortie anticipée du Galaxy S8. Traditionnellement, le constructeur coréen profite du Mobile World Congress à Barcelone pour présenter son dernier smartphone phare. Mais l’épisode des batteries explosives du Galaxy Note 7 et du rappel des terminaux a terni l’image de Samsung. Comme pour l’iPhone 7, les rumeurs sur le S8 ne tarissent pas. On s’attend par exemple à trouver la puce Exynos 8895 cadencée à 3 GHz avec des performances élevées. Est-ce que Samsung emboitera le pas d’Apple de supprimer la prise jack et de la brancher sur l’USB Type C ? A voir.

Azure : panne mondiale du service de DNS. Azure a connu ce 15 septembre une panne mondiale, affectant les services DNS du Cloud de Microsoft. Dans sa page dédiée au suivi de la qualité de service, l’éditeur explique que la panne a démarré à 11h48 UTC (soit 13h48 à Paris) et a touché une « partie » des utilisateurs en raison d’un « pic de trafic ». Plusieurs services applicatifs (App Service / Web Apps, Service Bus, Redis Cache, SQL Database, HDInsight, Visual Studio Team Services…) ont, par ricochet, été impactés. Microsoft indique avoir résolu l’incident après environ 1 heure et 20 minutes. Sur Twitter, des utilisateurs, dont le co-fondateur de l’outil de développement mobile Xamarin, font remarquer qu’il s’agit de la seconde panne du service Cloud en 6 jours.