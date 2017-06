Qualcomm révise son milieu de gamme, avec le Snapdragon 450

Qualcomm vient de présenter une nouvelle offre mobile qui devrait équiper un nombre important de smartphones de milieu de gamme, le Snapdragon 450. Il devrait faire son entrée sur de premiers terminaux mobiles au cours du quatrième trimestre de cette année.

Au menu, une gravure en 14 nm, contre 28 nm pour le Snapdragon 435. Ceci permettra de booster l’autonomie des smartphones d’environ 4 heures, assure Qualcomm. Le Snapdragon 450 dispose toujours de 8 cœurs ARM Cortex-A53, mais cadencés à 1,8 GHz (1,4 GHz sur le S435). Soit 25 % de puissance en plus.

La partie graphique a été boostée elle aussi, avec l’adoption d’un GPU Adreno 506, capable de piloter des écrans de 1920 x 1200 points et 25 % plus rapide que l’Adreno 505. Il permettra également le support de l’enregistrement et de la lecture de vidéos 1080p à 60 images par seconde.

L’USB 3.0 en invité-surprise

Le DSP Hexagon 546 monte en puissance. Il permettra de piloter des systèmes à double capteur photo pouvant grimper à 2 x 13 mégapixels (21 mégapixels pour un capteur simple).

Bien entendu, le modem est un modèle 4G, qui pourra proposer des débits de 300 Mb/s. Le WiFi 802.11ac est également pris en charge. La technologie Quick Charge 3.0 est supportée, avec la promesse d’une charge à 80 % du smartphone en 35 minutes. Enfin, la connectivité est en progrès, l’USB 3.0 remplaçant l’USB 2.0 utilisé précédemment.

