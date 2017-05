SD-WAN : Cisco s’empare de son concurrent Viptela

Le marché du Software Defined-WAN va-t-il entrer dans un cycle de concentration ? Cisco vient de mettre la main sur Viptela, un des acteurs de la virtualisation du réseau en vue d’en optimiser les coûts et améliorer l’usage. Le géant des réseaux d’entreprises déboursera 610 millions de dollars, en numéraire, pour intégrer la start-up de San Jose dans ses rangs. Et plus spécialement l’équipe Enterprise Routing au sein de la division Networking and Security Business dirigée par David Goeckeler.

Viptela a développé une solution dans le Cloud pour gérer les connexions Internet haut débit, MPLS, mobile et même satellite comme un unique réseau virtualisé. La solution entend se distinguer par son architecture qui permet de définir dynamiquement des chemins spécifiques aux utilisateurs et aux applications, obtenir des analyses détaillées des performances, programmer la connectivité du réseau de manière centralisée. La start-up assure ainsi réduire considérablement les coûts et les frais généraux opérationnels. « Viptela a créé une nouvelle façon révolutionnaire d’intégrer le réseau dans l’ère de l’utilisateur, de l’application et du Cloud, vers lesquelles les entreprises basculent rapidement », résume Praveen Akkiraju, le CEO de Viptela.

Renforcer l’offre SD-WAN Cloud

La technologie de la start-up fondée en 2012 viendra renforcer l’offre SD-WAN de Cisco aujourd’hui composée de IWAN (du SD-WAN sur site) et Meraki (dans le Cloud). Elle permettra d’assoir particulièrement la stratégie réseau d’entreprise (Enterprise Networking) en complétant son offre Digital Networks Architecture (DNA) intégrant la sécurité, la virtualisation, l’automatisation et l’analytique. Qui plus est, Cisco élimine ainsi un concurrent de taille.

« La technologie de Viptela est ‘Cloud-first’, en mettant l’accent sur la simplicité et la facilité de déploiement tout en fournissant simultanément un ensemble complet de capacités et d’échelle, commente Scott Harrell, vice-président senior de la gestion de produits pour Cisco Enterprise Networking Group. Ces principes sont ce que les clients d’aujourd’hui demandent. Avec Viptela, nous pourrons offrir un portefeuille complet de services sur site, hybride et les solutions SD-WAN basées sur le Cloud. »

Ces nouvelles combinaisons d’offres de gestion du réseau permettront, pour Cisco, de mieux répondre aux besoins des entreprises en matière de déploiement de nouveaux sites ou filiales, de gestion de millions d’objets connectés et de mobilité des collaborateurs. La finalisation de l’acquisition est attendue dans le courant du second semestre.

