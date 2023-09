DaaS : un marché qui échappe encore au multicloud

Le green IT va-t-il s’inscrire durablement dans les Magic Quadrants ?

La semaine passée, celui consacré au stockage primaire distinguait un fournisseur pour la faible empreinte carbone d’une de ses baies.

Un peu plus tôt ce mois-ci, dans celui traitant du DaaS, Gartner présentait la notion de développement durable comme un « critère de sélection de plus en plus important ».

C’est la première fois que le cabinet américain dédie un Quadrant à ce marché. Il l’appréhende en trois segments :

– Offres assemblées par le client

Ce dernier choisit l’infrastructure cloud, la technologie de gestion des profils et le stockage associé. Il est responsable de la configuration et de la gestion des VM. Le fournisseur assure l’exploitation des composants sélectionnés.

– Offres assemblées par le fournisseur, qui définit l’essentiel de la solution, le client se concentrant sur la gestion des VM.

– Offres gérées par le fournisseur

Sur le volet fonctionnel, de nombreux éléments n’étaient pas obligatoires pour figurer au Quadrant du DaaS. Parmi eux, le multisession, le layering applicatif, la prise en charge des workloads GPU et le support des bureaux Linux. Idem pour les pools de VM, l’intégration avec le réseau local, les services de backup, la prise en charge des terminaux mobiles… et les options de déploiement multicloud/hybrides.

DaaS : Parallels cité, mais pas classé

Sur le volet business, il fallait notamment disposer, à mars 2023, d’au moins 250 000 utilisateurs actifs. Ou bien de 25 000 sur des bureaux virtuels « haute performance » (mono-utilisateur, monosession, au moins 16 Go de RAM et GPU physique ou virtuel dédié).

Accops n’atteignait pas ces seuils au moment des relevés. Gartner lui attribue toutefois une « mention honorable ». Même chose, entre autres, pour Leostream et Parallels, non classés au Quadrant faute d’un plan de contrôle managé. Ou pour Cameyo et Nerdio, qui évoluent sur des segments adjacents (hébergement d’applications pour le premier, outils d’optimisation DaaS pour le second).

Le positionnement des fournisseurs dans le Quadrant du stockage primaire résulte de la combinaison d’évaluations sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre centré sur la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision », la situation est la suivante :

Fournisseur 1 Microsoft 2 Citrix 3 VMware 4 AWS 5 ATSG 6 Dizzion 7 Alibaba Cloud 8 Workspot 9 Frame Platform 10 Flexxible 11 Apporto 12 IronOrbit 13 Anunta 14 oneclick

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur 1 Microsoft 2 Citrix 3 VMware 4 AWS 5 ATSG 6 Dizzion 7 Alibaba Cloud 8 IronOrbit 9 Flexxible 10 Workspot 11 Frame Platform 12 Apporto 13 Anunta 14 oneclick

Citrix Universal, des licences DaaS qui ont un prix

Trois fournisseurs se positionnent dans la catégorie des « leaders » : Microsoft, Citrix et VMware.

Citrix est un des seuls à proposer les trois types d’offres susmentionnées. Gartner salue les options de déploiement qu’il propose, ainsi que la fiabilité de ses protocoles de bureau distant, l’optimisation des intégrations UC et le niveau de contrôle sur les environnements.

Appréciation moins favorable sur les services managés, dont l’adoption est limitée. Et sur le modèle économique : les licences Citrix Universal, lancées en mars, offrent de la flexibilité pour l’exécution des workloads, mais se révèlent plus onéreuses que les licences qu’elles ont remplacées.

AVD / Windows 365 : deux modèles économiques… difficiles à associer ?

Avec ses offres Azure Virtual Desktop, Windows 365 et Dev Box, Microsoft a pour lui un réseau de partenaires sans égal chez les autres fournisseurs classés au Quadrant. Sa maîtrise sur l’écosystème Microsoft 365 est un autre avantage. Il est plus globalement le numéro un du marché, bien qu’arrivé après ses concurrents.

Pour la variété des déploiements, on repassera : les options se limitent à Azure et à Azure Stack HCI (en preview). Autre point de vigilance : les modèles économiques d’Azure Virtual Desktop (à l’usage) et de Windows 365 (sur abonnement), qui peuvent se révéler difficiles à combiner. Gartner note aussi la nécessité d’outils de gestion tiers sur la plupart des déploiements AVD à grande échelle.

La stratégie multicloud de VMware questionnée

Avec Horizon Cloud, l’option « auto-assemblée » domine au catalogue de VMware. Gartner le signale, en ajoutant que les autres « leaders » ont tendance à intégrer davantage de fonctionnalités dans leurs offres. Le cabinet américain met aussi un point d’interrogation quant à la stratégie commerciale axée sur le multicloud, à l’heure où « la plupart des stratégies DaaS sont monocloud ».

Point positif pour VMware, son architecture API. L’expérience utilisateur l’est également, aussi bien sur les performances que sur la gamme de clients pris en charge et l’intégration des communications unifiées.

