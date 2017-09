VMworld Europe : VMware et IBM renforcent leur alliance dans le Cloud

VMware et IBM ont profité de la conférence VMworld Europe 2017 pour renforcer leur partenariat. Autrement dit, combiner toujours plus les services en ligne natifs de Big Blue à VMware Cloud Infrastructure.

Un moyen d’élargir les workloads sur site sous VMware vers le Cloud sans avoir à redévelopper les applications et règles de sécurité. Une offre lancée début 2016 et applicable aux 60 datacenters de big blue dans 19 pays.

Dans ce cadre, IBM lance de nouvelles solutions de visibilité et contrôle du réseau issues des catalogues de F5 Networks (la suite virtualisée BIG-IP) et Fortinet (l’appliance virtualisée FortiGate-NGFW) pour le portail de solutions VMware.

Des offres qui seront disponibles au cours du quatrième trimestre 2017.

Tirer parti de l’IA via le Cloud

Mais au-delà de ces nouveaux produits, l’idée sous-jacente au partenariat est d’aider les entreprises à tirer partie de l’intelligence artificielle et des capacités d’analyse de données produites dans le Cloud.

Pour cela, IBM adopte la technologie HCX de l’éditeur d’environnements virtualisés. HCX fournit une interopérabilité sans couture et la mobilité des applications entre le Cloud d’IBM et un datacenter sous VMware.

Ce qui permet aux utilisateurs de migrer leurs applications sans passer par une interruption des activités ou une refactorisation, tout en modernisant leurs centres de calculs.

D’autre part, IBM importe Horizon Cloud Service de son partenaire dans son Cloud. Horizon Cloud Service est une suite de services de bureau virtuel et d’applications Cloud.

Cela devrait permettre aux clients de pouvoir choisir entre une suite de services entièrement dans le nuage et gérés par IBM ou une option hybride qui tourne dans une infrastructure hyperconvergée sur site. Une offre également attendue pour la fin de l’année.

« Les entreprises de presque toutes les industries veulent utiliser le Cloud pour se moderniser et créer de nouvelles opportunités d’affaires, commente Faiyaz Shahpurwala, directeur général d’IBM Cloud.

« Le partenariat d’IBM avec VMware a permis à plus de 1 400 entreprises de passer rapidement et facilement au Cloud de manière sécurisée étendre et améliorer leurs charges de travail avec un accès complet à un catalogue riche de services IBM Cloud, dont l’AI, les analyses des données, ou l’IoT, sans serveur. »



Dell EMC revendeur

« De nos premiers partenariats pour fournir des services programmables depuis les datacenter à travers VMware Cloud Foundation, et maintenant nos efforts innovants avec les technologies VMware HCX pour réduire le coût et la complexité de la migration de charge de travail à grande échelle sur site, nous fournissons ensemble une plate-forme puissante de Cloud d’entreprise avec une cohérence opérationnelle à une échelle mondiale », se réjouit de son côté Ajay Patel, vice-président senior responsable de l’unité commerciale des logiciels VMware.

Dans la foulée, IBM a annoncé travailler avec Dell EMC pour fournir de nouveaux services VMware aux utilisateurs Dell du Cloud IBM.

Dell EMC s’inscrira d’ici la fin de l’année comme un revendeur de l’offre VMware vCenter Server sur le Cloud d’IBM pour permettre aux clients de VMware de déplacer leurs workloads entre les datacenters privés et le Cloud public.

Lire également

VMworld : VMware Cloud on AWS est enfin disponible aux USA

Comment VMware veut devenir une référence du Cloud public