10 langages de programmation les plus populaires

Python domine le Tiobe Index. Toutefois, la popularité de C# a progressé le plus fortement au cours des douze derniers mois.

Le Tiobe Index mesure la popularité des langages informatiques sur la Toile auprès de développeurs et d’autres profils techniques.

En ce mois de mai 2022, le classement est dominé par Python, qui devance ainsi C et Java.

Aussi, le langage C# enregistre un gain de popularité de près de 2% par rapport à l’indice publié en mai 2021.

« C# est de loin le plus dynamique de tous les langages de programmation », a déclaré Paul Jansen, CEO de Tiobe Software. « C# est l’un des langages de programmation les plus matures qui existent, prenant en charge de nombreux paradigmes de programmation actuels. Jusqu’à récemment, le seul bémol concernait sa prise en charge discutable de Linux, mais cela a changé ces deux dernières années », a-t-il précisé.

Top 10 des langages

Certes Python a progressé d’une position en douze mois pour atteindre le sommet du classement. Mais C# affiche le plus fort gain de popularité des langages de programmation.

« Il y a de fortes chances que C# entre dans le top 3 du Tiobe Index en remplacement de C » prochainement, a relèvé le dirigeant de Tiobe Software.

Et d’ajouter : « un autre concurrent sérieux [pour atteindre ce rang] est C++. Sa dynamique de long terme, boostée par C++20, est définitivement orientée à la hausse. »

(crédit photo via Pexels)