Sécurité applicative : 5 enseignements du rapport Datadog

Datadog, entreprise de monitoring et de sécurité cloud cofondée par Olivier Pomel (CEO) et Alexis Lê-Quôc (CTO), a livré son rapport* 2023 sur l’état de la sécurité des applications.

Le niveau de gravité des vulnérabilités applicatives devrait-il être réévalué à la baisse ?

Oui, si l’on en croit l’un des 5 des principaux points à retenir de l’analyse.

1. Un niveau de gravité « surévalué »

Les auteurs du rapport expliquent :

« En utilisant le contexte d’exécution (runtime), nous pouvons ajuster les scores CVSS** (Common Vulnerability Scoring System) pour qu’ils reflètent mieux la gravité réelle de chaque vulnérabilité. Le score est ainsi abaissé pour les vulnérabilités qui répondent à au moins un des deux critères de contexte d’exécution suivants : elles sont détectées dans un environnement hors production ou dans un service qui n’a pas été attaqué au cours des 30 derniers jours. »

Ainsi, lorsque ces critères sont appliqués au calcul des résultats ajustés aux vulnérabilités ayant des scores CVSS de 9 ou plus*, on constate que ele niveau de gravité de 97 % d’entre elles devrait être réduit. » Elles devraient donc être considérées comme moins prioritaires. Quant à l’investissement, il devrait porter davantage sur la minorité de vulnérabilités critiques à endiguer et corriger.

2. Plus de dépendances, davantages de risques

Présents dans la plupart des programmes et applications informatiques, les bibliothèques open source et composants logiciels tiers permettent aux développeurs d’ajouter à ces programmes des fonctionnalités de base ou plus spécifiques, sans avoir à réinventer la roue.

Mais les dépendances ne sont pas sans risque. La correction de vulnérabilités applicatives résultant de la réutilisation de lignes de code source n’étant pas forcément le point fort des organisations.

Lorsque l’on considère les applications écrites en Java, par exemple, les services (certes minoritaires) qui sont associés à plus de 300 dépendances ont au moins une vulnérabilité de gravité élevée ou critique au sens du CVSS.

3. Des applications Java vulnérables

Globalement, lorsque l’on considère les plateformes de développement et langages informatiques les plus utilisés par les clients de Datadog , on constate que les scores CVSS les plus élevés concernent les services Java et .NET, largement devant Node.js et Python .

Comment Datadog explique la tendance ? Java et .NET fournissent un accès plus aisé aux instructions de programmation de bas niveau (low-level primitives). Une facilité qui peut permettre à un attaquant de prendre le contrôle de l’exécution de commande.

4. Retour aux années 1990 ?

Bien qu’elles aient été « démocratisées » il y a plus de 20 ans, les injections SQL et les attaques par falsification de requêtes côté serveur (SSRF) continuent d’être observées dans les applications web actuelles. Lorsqu’elles sont exploitées, elles offrent la possibilité à un attaquant d’accéder de manière non autorisée à des données, voir de compromettre l’hôte sous-jacent.

5. PHP plus spécifiquement ciblé

La popularité à son revers.

PHP a longtemps été le langage côté serveur le plus populaire sur Internet. Selon les données de W3Techs, plus de 77 % des sites web sont propulsés par PHP. Toutefois, en plus de sa popularité persistante, PHP a également un historique pavé de vulnérabilités de sécurité et d’attaques.

Sur la période courte étudiée, 68% des attaques ciblant des vulnérabilités spécifiques à certains langages de programmation ont tenté d’exploiter les failles d’applications PHP.

Le langage PHP, devance ainsi Java et JavaScript dans ce domaine.

* Le rapport de Datadog est basé sur l’analyse de données anonymisées et collectées en mars 2023 par la plateforme. Les données proviennent de milliers d’organisations aux Etats-Unis et dans le monde qui utilisent les services ASM ( Application Security Management ) et APM (Application Performance Monitoring) de Datadog. source : « 2023 State of Application Security Report ».

** Les scores CVSS (gravité, complexité et étendue de l’impact) peuvent varier de 0 à 10, où 10 est le niveau de gravité le plus élevé.