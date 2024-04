À trois mois des JO 2024, le rappel cyber de l’ANSSI

La Coupe du monde de rugby en moins, le conflit Israël-Hamas en plus ? Ainsi a évolué, à quelque 8 mois d’intervalle, le rapport ANSSI « Grands événements sportifs en France – Évaluation de la menace cyber ».

D’une édition à l’autre (août 2023 – avril 2024), l’essentiel reste : mêmes annexes, mêmes infographies… et même bibliographie, à quelques exceptions près. Une référence au guide des stades de la Coupe du monde de rugby disparaît. Tandis qu’apparaissent plusieurs liens (BBC News Afrique, New York Times, Reuters…) relatifs à la situation au Moyen-Orient.

S’y adjoignent des renvois vers diverses analyses (Dell Secureworks, Check Point…) ayant trait au hacktivisme iranien. L’un d’entre eux porte sur le groupe cybercriminel Av3engers. Lequel fait l’objet d’autres éléments de bibliographie, concernant notamment l’attaque, à l’automne 2023, de stations de traitement des eaux usées en Israël et aux États-Unis.

Autre nouveauté faisant l’objet d’un renvoi : les revendications de Lulzsec. En février, le collectif a affirmé son ambition de cibler les JO 2024.

Lulzsec, a hacktivist group operating since November 2023 has declared they will be targeting the Paris Olympic games.

The group has largely targeted France with DDoS and claimed breach and leak attacks.

For reference lulzsec is used interchangeable by hacktivist groups and… pic.twitter.com/yeni0hQVUg

