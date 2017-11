Amazon ouvre un « labo » de formation en machine learning

Amazon Web Services veut accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle auprès de ses utilisateurs.

La branche BtoB des services cloud de la firme de Seattle vient d’annoncer la création d’Amazon ML Solutions Lab, une initiative visant à accompagner les clients dans l’application de technologies de machine learning.

Amazon décrit ML Solutions Lab comme « un nouveau programme qui relie les experts en apprentissage machine d’Amazon aux clients AWS pour les aider à identifier les utilisations pratiques de l’apprentissage machine au sein de leurs activités et les guider dans le développement de nouvelles fonctionnalités, produits et processus d’apprentissage machine ».

L’initiative se traduit comme une offre de formation avec des ateliers pratiques et des cessions d’échanges (« brainstorming ») pour préparer la donnée, construire et entrainer des modèles d’apprentissage, les mettre en production…

Bref, réfléchir aux processus à appliquer en regard des besoins de l’entreprise en matière de machine learning.

20 ans d’expériences

AWS se sent d’autant plus à l’aise pour proposer ce type de service que l’entreprise revendique plus de 20 ans d’expertise dans le machine learning, et le deep learning, pour ses besoins internes.

L’apprentissage machine et neuronal ont ainsi servi à mettre au point les recommandations de produits, optimiser les itinéraires de préparation de commandes robotiques dans les centres d’expédition, affiner les algorithmes de la chaîne d’approvisionnement, ou encore améliorer la compréhension du langage naturel d’Amazon Alexa et la reconnaissance vocale automatisée, sans oublier l’initiative de livraison par drones (Prime Air).

Autre point mis en avant, ses milliers d’ingénieurs qui travaillent sur le machine learning auxquels les clients pourront avoir accès à travers ML Solutions Lab.

Les temps de formations s’étalent entre plusieurs semaines à plusieurs mois.

Les entreprises dont les données sont déjà formatées pour le machine learning pourront privilégier une offre expresse de quatre semaines intensives au sein des locaux d’Amazon suivi de trois semaines de débogage.

Ou comment former des spécialistes du machine learning (et fidéliser d’autant les clients) en moins de deux mois.

Pendant ce temps, en France, entre le 11 et le 15 décembre, la branche française d’Amazon Web Services va proposer des sessions de type webinar pour s’approprier les technologies d’intelligence artificielle (entre le « machine learning » et le « deep learning ») pour « démystifier ces sujets ».

Crédit Photo : Rawpixel-Shutterstock