Android Dev Summit : parlez-vous Kotlin ?

Passer la certification « Associate Android Developer » ? C’est désormais possible si on maîtrise Kotlin.

Depuis 2017, Google promeut, en guise d’alternative à Java, ce langage de programmation développé par l’entreprise JetBrains. Il affirme que 60 % des 1 000 applications les plus populaires sur Android l’exploitent.

Pour aider les développeurs à se préparer à l’examen (proposé uniquement en anglais), un cours en ligne « officiel » a été ajouté sur la plate-forme Udacity. Gratuit et d’une durée de 2 mois, il aborde des thématiques comme les animations, les notifications, l’authentification et les tests.

Il y a aussi du nouveau pour Jetpack.

Google a réuni sous cette ombrelle les composantes d’AndroidX, ensemble de bibliothèques destinées à porter les nouvelles fonctionnalités de l’OS vers des versions plus anciennes.

À l’occasion du Dev Summit 2019 (qui se tient ces 23 et 24 octobre), la bibliothèque Benchmark, conçue pour la mesure de performance des applications, sort de bêta et passe en release candidate.

La bibliothèque de gestion des appareils photo CameraX passera quant à elle en bêta au mois de décembre.

Le portefeuille Jetpack comprend en outre Compose, un outil de développement d’interfaces graphiques basé sur Kotlin.

Le voilà intégré dans Android Studio avec la sortie de la version expérimentale 4.0. Celle-ci apporte notamment une prise en charge étendue des API Java 8 et des scripts Kotlin. Ainsi qu’un outil graphique pour simplifier la création d’animations.

Google enrichit également App Bundle, le format de publication conçu pour réduire la taille des applications et fournir des fonctionnalités à la demande.

Les développeurs peuvent désormais télécharger, sur la console Google Play, d’anciennes versions d’applications publiées sous ce format.

En parallèle, l’Android Developer Challenge fait son retour. Thème du premier défi : le machine learning en edge.

Les développeurs ont jusqu’au 2 décembre pour soumettre des projets, soit d’applications, soit de fonctionnalités de type Smart Compose sur Gmail. Une condition : les initiatives doivent pouvoir se concrétiser d’ici au 1er mai 2020.

Google profite de l’Android Summit pour communiquer sur un autre projet : Treble, lancé en 2017 pour réduire la fragmentation d’Android.

Le groupe américain affirme que ses efforts ont permis de réduire de 3 mois le délai moyen de mise à jour niveau des appareils.

Il avance une double statistique :

