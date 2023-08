Adopter la politique BYOD en entreprise : bonne ou mauvaise idée ?

Les dirigeants d’entreprises et les freelances sont considérés comme les instigateurs de ce mode de fonctionnement. Pour ces derniers, travailler sur des systèmes d’exploitation familiers leur permet d’allier plaisir et productivité.

Ce mois de septembre marque le retour des classes mais également le retour au travail pour les employés qui vont retrouver le chemin de leur bureau, dans un environnement professionnel en constante évolution. Ces dernières années, nous avons observé un changement sans précédent dans la culture d’entreprise.

La société dans son ensemble n’a jamais été aussi connectée. D’ailleurs, selon le baromètre du numérique de l’Arcep en 2022 numérique, les français passent en moyenne 32 heures par semaine sur leur téléphone. Parmi ces changements, on observe la mise en place de nouvelles pratiques, pour faciliter le travail des collaborateurs.

C’est le cas de la politique du BYOD (ou «Bring Your Own Device» qui fait référence à l’utilisation d’équipements informatiques personnels dans le cadre professionnel. Cette politique comporte des avantages considérables mais également des inconvénients à ne pas négliger. C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Les avantages du BYOD : flexibilité et économies

Parmi les changements de comportements en matière de travail, on observe que les employés sont en quête de plus de flexibilité quant à leurs conditions de travail. Ainsi, le BYOD est une opportunité pour répondre à ce besoin. C’est le cas en particulier pour les jeunes générations d’employés qui sont d’autant plus adeptes de technologie.

Les dirigeants d’entreprises et les freelances sont considérés comme les instigateurs de ce mode de fonctionnement. Pour ces derniers, travailler sur des systèmes d’exploitation familiers leur permet d’allier plaisir et productivité.

Le BYOD apporte également de l’autonomie et un certain sentiment de contrôle. En effet, le fait de pouvoir travailler de n’importe où et d’avoir la liberté d’organiser son rythme dans les conditions qui lui conviennent le mieux donne la sensation au salarié d’être maître de son emploi du temps et de son lieu de travail.

Si le BYOD constitue un avantage pour les collaborateurs, il est évident que la mise en place de ce type de politique est bénéfique pour les organisations qui y voient un moyen de réduire les dépenses en matière d’équipements informatiques mais aussi à la formation.

En effet, selon les estimations de Gartner, les dépenses informatiques des entreprises s’évaluent à 4,49 milliards de dollars en 2023. Une tendance qui se confirme, alors, l’utilisation des équipements personnels permet à l’employeur de réduire les achats et les dépenses de maintenance des appareils de l’entreprise, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas forcément les fonds nécessaires à allouer pour leurs dépenses informatiques.

Cependant, tous ces avantages ont une certaine limite car la pratique du BYOD présente aussi quelques inconvénients qu’il est important de prendre en compte.

Les inconvénients du BYOD : les risques à ne pas négliger

Si mélanger sa vie professionnelle et sa vie privée n’est pas toujours un inconvénient, tous les employés ne sont pas de cet avis. En effet, certains estiment que ce mode de fonctionnement est intrusif.

Savoir se couper du travail à la fin de la journée est essentiel pour la santé mentale et le bien-être des collaborateurs. Ce qui devient difficile à faire lorsque la messagerie professionnelle, les notifications et les alertes calendrier perdurent toute la soirée. Cette absence de « coupure » peut conduire sur le long terme à l’épuisement professionnel et à une anxiété accrue, et peut également nuire aux relations personnelles.

Un autre point essentiel à considérer pour les entreprises qui prévoient d’implémenter une politique BYOD est celui des équipements que les employés possèdent. Attendre des employés qu’ils travaillent avec leurs propres équipements informatiques posera problème dans le cas où ces équipements ne sont pas récents. Pourtant, sans équipements adaptés, il est difficile d’assurer la productivité et les résultats espérés.

Enfin, l’aspect majeur d’une politique BYOD est celui de la sécurité. En effet, avec cette politique, certains comportements en entreprise peuvent menacer la sécurité des données sensibles. Par exemple, un employé qui décide de contourner les mesures de sécurité en désactivant les firewalls mis en place par les DSI pour protéger les données de l’entreprise contre les cyberincidents peut entraîner des conséquences irréversibles.

De plus, l’utilisation de mots de passe similaires, donner l’accès de son ordinateur à des personnes externes à l’entreprise (amis ou famille), ignorer les requêtes de mises à jour logicielles… certains gestes qui peuvent sembler “anodins” pour les collaborateurs mais qui représentent un risque important pour la sécurité de l’entreprise.

En effet, en 2022, 40% des petites et moyennes entreprises ont été victimes de cyberattaques en France – et selon le World Economic Forum, 95% des incidents de cybersécurité sont liés à une erreur humaine. Ainsi, il est essentiel de sensibiliser les employés sur la nécessité d’adopter des mesures de vigilances sur ces comportements, tout en mettant en place un suivi régulier pour s’assurer du respect de ces mesures.

Une entreprise qui décide d’adopter une politique BYOD doit considérer les avantages et les inconvénients. Afin de pallier les risques induits par une mauvaise gestion de la politique BYOD, il est essentiel de déployer des solutions qui permettent de combiner les outils informatiques à titre professionnel et personnel à partir d’une seule plateforme unifiée en toute sécurité.

De plus, il est également primordial de respecter les réglementations et les recommandations notamment formulées par la CNIL sur la question du BYOD (respect du RGPD, confidentialité des données personnelles, identification des risques etc.). – et de la responsabilité de chaque employé de mesurer sa pratique du BYOD sans qu’elle ne puisse nuire à l’équilibre vie professionnelle et vie privée.