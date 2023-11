Les frais cachés du cloud : un défi pour les entreprises

À y regarder de près, il apparaît que la relation entreprise, fournisseur de cloud n’est pas idyllique. En effet, selon une étude Vertice publiée en août 2023, les coûts d’utilisation de ces services explosent avec une croissance de près de 35% d’une année sur l’autre. Dans le même temps, ces coûts sont perçus comme opaques pour 44% des directions financières des entreprises[1].

L’OFCOM [2], l’Office of communications, l’équivalent britannique du CSA et de l’ARCEP français, a mis en lumière que les coûts associés au transfert de données vers ou depuis le réseau d’un fournisseur de services cloud, communément appelés frais cachés, sont problématiques. Revenons sur ces frais cachés et voyons comment ceux-ci peuvent être maîtrisés pour réduire la facture des services cloud.

Les frais cachés des contrats cloud : focus sur les frais de sortie

Selon le fournisseur de services cloud, les frais pour le transfert de données depuis le cloud vers un centre de données privé ou un site local peuvent varier de 5 à 20 cents par gigaoctet. Le montant de ces frais dépend de divers facteurs. Premièrement, ceux-ci sont déterminés par la politique tarifaire du fournisseur de services cloud. Dans un second temps, la localisation géographique et la nature des données transférées impacte le prix du service.

Dans les faits, ces frais créent une dépendance et un verrouillage économique qui limitent la flexibilité des entreprises dans le choix de leur fournisseur de services cloud. En effet, toute migration de données aura un coût. Il est donc impératif que les entreprises prennent en compte ces frais additionnels dès la mise en place de leur stratégie cloud ce sans quoi elles risquent d’être confrontées à de mauvaises surprises budgétaires à court ou moyen terme.

Comment réduire ces frais de sortie ?

Les entreprises peuvent réduire les frais de sortie grâce à diverses méthodes. La première et la plus efficace repose sur l’optimisation du transfert de données et l’analyse de l’utilisation des données transférables afin d’estimer le montant des frais qui pourraient leur être facturés. Toutefois, cette méthode peut s’avérer relativement technique et chronophage car les frais ne sont généralement pas fixes.

Une alternative consiste à recourir aux services de connexion directes privées aux cloud proposés par les principaux acteurs du marché. Ces services offrent en effet un meilleur contrôle sur les frais de sortie.

Une étude récente[3] démontre qu’une entreprise peut générer de 20 à 30% d’économies sur les egress fees, les frais de sortie de données, en mettant en place une connexion privée avec son fournisseur de cloud.

Ces solutions permettent d’éviter de recourir à l’internet public en établissant une connexion physique directe entre le réseau local de l’entreprise et le réseau du fournisseur cloud. Non seulement la liaison privée réduit les frais de sortie, mais elle renforce également la sécurité des données tout en offrant une connectivité réseau plus fiable que les connexions basées sur internet.

Cependant la gestion et la maintenance de ces connexions directes est chronophage et exige de déployer des ressources conséquentes en particulier si l’entreprise dépend de plusieurs fournisseurs de services cloud.

Les bénéfices liés aux technologies d’automatisation réseau

Présentes sur le marché depuis plusieurs années, les technologies SDCI sont une solution intéressante pour répondre à cet enjeu de gestion de la complexité des connexions directes. Une plateforme Software-Defined Cloud Interconnect (SDCI) permet de créer et de gérer des connexions réseau privées vers le cloud.

Elles sont pré-intégrées avec les principaux fournisseurs de cloud public. Les entreprises peuvent dès lors gérer simultanément plusieurs connexions privées vers les fournisseurs de cloud en activant ou désactivant les connexions en fonction des besoins de leurs charges de travail.

L’avènement du Cloud FinOps, le graal pour la gestion des coûts cloud

Comme nous avons pu le voir, la gestion des coûts liés au cloud est un sujet critique. La mise en place d’une stratégie de gestion de ses dépenses passe par plusieurs étapes clés.

Premièrement, une compréhension claire des tarifs et coûts cachés potentiels liés aux offres des fournisseurs de services cloud. Deuxièmement, une optimisation de son infrastructure en privilégiant des solutions moins coûteuses et plus efficaces. Troisièmement, le déploiement de technologies de gestion des configurations réseau permettant de simplifier les démarches d’optimisation.

Cette méthodologie est au cœur de la démarche FinOps qui vise à monitorer les configurations cloud dans le but de gérer leurs coûts. Il est essentiel que les entreprises renforcent la présence d’experts FinOps au sein de leurs équipes dans la mesure où leur dépendance aux fournisseurs de services cloud va être grandissante.

[1] Étude Vertice menée en août 2023 auprès de 600 hauts responsables et décideurs des secteurs de la finance et de la technologie aux États-Unis et au Royaume-Uni. https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/lenquete-de-vertice-revele-que-les-frictions-entre-les-responsables-financiers-et-techniques-empechent-les-entreprises-de-mieux-controler-les-depenses-liees-au-cloud-301936214.html

[2]https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/256457/cloud-services-market-study-interim-report.pdf

[3] https://www.linkedin.com/pulse/business-case-internet-bypass-solutions-clouds-2023-william-b-norton/