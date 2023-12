La promesse d’un cloud plus rapide, moins cher et plus sûr existerait-elle ?

Le cloud doit être pensé comme un facilitateur, ce qui passe par une cartographie exacte des capacités de calcul requises. Pour cela, il est essentiel d’être guidé par un cahier des charges pensé par rapport aux besoins de l’entreprise et non des capacités offertes par les fournisseurs de cloud.

L’approche multi-cloud n’a cessé de gagner en popularité au cours de la dernière décennie, représentant aujourd’hui 60 % du marché des entreprises en France d’après la dernière édition de l’Enterprise Cloud Index de Nutanix.

Pourtant, de l’avis de beaucoup de dirigeants informatiques, nul n’a encore tiré tous les bénéfices de ses déploiements multi-cloud et la maturité de cette approche.

Un fait qui peut s’expliquer par le manque de distinction, de cartographie des besoins propres de chaque workloads, chaque puissance de calcul dans le cloud. Aussi, l’adoption d’une approche axée sur le workload lui-même transforme tous les aspects de l’architecture cloud de l’entreprise, qu’il s’agisse de réaliser des économies d’échelle mais aussi d’améliorer la sécurité des données qui y transitent.

Le cloud doit être pensé comme un facilitateur, ce qui passe par une cartographie exacte des capacités de calcul requises. Pour cela, il est essentiel d’être guidé par un cahier des charges pensé par rapport aux besoins de l’entreprise et non des capacités offertes par les fournisseurs de cloud. Une approche axée sur les capacités de calcul est un véritable levier de réussite commerciale à ne pas sous-estimer, si ce n’est même à placer au cœur des activités.

Aussi, il est essentiel pour les entreprises de peaufiner un environnement multi-cloud afin de garantir des performances maximales et d’éviter les coûts cachés.

Cette tribune a été pensée comme un guide des bonnes pratiques pour les entreprises, notamment concernant la gestion de l’utilisation des ressources dans le cloud et la mise en place d’une architecture construite sur l’approche Zero-Trust, afin de s’assurer que les besoins de l’entreprise et des clients sont alignés et demeurent prioritaires.

Construire une architecture multi-cloud en s’appuyant sur l’approche FinOps

Face aux incertitudes économiques actuelles, et notamment les hausses successives de l’inflation et la crise persistante du coût de la vie, les entreprises ont forcées à l’examen attentif de leurs dépenses, dans tous les domaines. Bien que les dépenses et investissements dans le cloud ne cessent de croître, les choix doivent désormais être modérés à l’aune des priorités de l’entreprise. En réponse à ce contexte, adopter une approche axée sur les puissances de calcul semble plus qu’indispensable.

L’idée première est évidemment que les entreprises évitent ainsi de dépenser pour des services dont elles n’ont pas besoin. Les deux principales caractéristiques à observer lors de l’achat de services cloud sont la transparence des coûts et les prévisions en cas d’augmentation de la dimension d’hébergement ainsi que les capacités de développement pour rassurer les développeurs de l’entreprise.

Il est toutefois utile de rappeler que certaines charges de travail sont plus ou moins énergivores que d’autres. Toutes les offres cloud ne sont pas dimensionnées pour les puissances de calcul à haute intensité et toutes ne requièrent pas un hébergement « actif » sur une plateforme cloud. En étudiant correctement le workload lui-même, il devient plus aisé d’adapter son approche multi-cloud en commençant par le benchmark des fournisseurs et non uniquement des typologies d’hébergement.

En construisant leur architecture multi-cloud avec ce type d’informations en tête, les entreprises permettent d’investir par rapport à leurs besoins réels et non uniquement à partir de la liste des charges prioritaires. Des points qui sont déterminant pour économiser sur d’autres fonctionnalités telles que la portabilité, le traitement des données et la reprise après sinistre que lorsqu’elles sont nécessaires.

L’importance d’un environnement orienté DevOps

Les plateformes multicloud sont d’autant plus utiles qu’elles sont conçues pour répondre aux besoins des développeurs. Le savoir des développeurs et leurs besoins en termes de développement doivent guider le choix d’une plateforme multi-cloud (ou même de toute approche de migration cloud). Cela exige la même attention dans les phases de construction et d’achat que d’autres considérations plus traditionnelles telles que l’empreinte globale ou la sécurité.

Cela signifie une plateforme en tant que service (PaaS) facilement intégrée et des modules complémentaires tiers pré-intégrés, un support technique réactif et informatif et des boîtes à outils ouvertes. En gardant ces éléments à l’esprit lorsqu’elles recherchent de nouveaux fournisseurs de cloud, les entreprises peuvent s’assurer que leurs équipes DevOps sont correctement équipées pour exécuter les charges de travail sans interruption. En outre, cette approche limite les obstacles futurs et maximise la facilité d’utilisation.

Mise à l’échelle et performance, le combo essentiel

L’approche de l’architecture cloud axée sur les charges de travail est également cruciale pour créer une plateforme cloud d’envergure mondiale et capable d’une croissance rapide. La capacité d’évoluer et de répondre instantanément au trafic dans le monde entier est inestimable et repose sur des ressources locales de calcul et de stockage.

Plus les réseaux en nuage d’une entreprise s’étendent, plus les risques de cybermenaces augmentent. Les entreprises doivent donc s’assurer que les fournisseurs de services en nuage qu’elles choisissent d’utiliser offrent le niveau de protection le plus élevé. Dans le monde de l’informatique dématérialisée, la meilleure option est une architecture de confiance zéro.

Ces architectures reposent sur un principe simple : l’accès aux données n’est accordé qu’aux personnes qui en ont besoin pour accomplir une tâche. En cloisonnant différents ensembles de données, comme celles relatives aux ressources humaines ou à la paie par exemple, l’approche « Zero Trust » garantit que des mesures importantes ont été prises pour atténuer les risques d’une violation de données. L’approche de la confiance zéro crée de nombreux pare-feux au sein des données stockées, limitant ainsi les dommages causés par les violations de données ou les cyberattaques.

La cybersécurité doit être prise en compte dès le début de la construction d’un système multi-cloud. En adoptant l’approche « workload-first », les entreprises disposent de la flexibilité nécessaire pour s’assurer que les différents types de données bénéficient du niveau de protection approprié.

Opter pour des niveaux de sécurité incorrects peut être une erreur à la fois coûteuse et dangereuse. Pour que l’informatique dématérialisée soit utile à votre entreprise, il est important de laisser la charge de travail définir les exigences de sécurité pour nos données, plutôt que le fournisseur d’informatique dématérialisée.

Ce n’est que lorsque la cybersécurité est considérée comme essentiellement proactive plutôt que réactive que les entreprises peuvent sécuriser correctement leurs réseaux en nuage. Ce sentiment sert de base à la construction d’un réseau en nuage axé sur la charge de travail.

En donnant la priorité aux besoins des charges de travail de l’entreprise plutôt qu’aux capacités d’un fournisseur de cloud, vous donnez à juste titre la priorité aux données. Et lorsque les entreprises agissent de la sorte, elles privilégient également les intérêts de leurs clients.

Maximiser la valeur de l’informatique dématérialisée

Les avantages de l’adoption d’une approche axée sur la charge de travail sont évidents. Les entreprises peuvent minimiser le gaspillage financier en adaptant leurs services en nuage aux besoins de leur travail. Elles sont également en mesure d’élaborer une architecture en tenant compte des développeurs – une considération qui est bien trop souvent négligée. Le tout en restant évolutif et à l’abri des cyberattaques.

Les systèmes multicloud ont probablement bien servi votre entreprise au cours des dernières années. Mais pour optimiser le cloud et en tirer le maximum de valeur, la solution consiste à adopter une approche axée sur la charge de travail (workload-first).