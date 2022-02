Métavers : réalité ou utopie ?

Les métavers : un concept en plein essor, la révolution de la décennie, une révolution comparable à la machine à vapeur, l’avenir de l’Internet… Tels sont les mots prononcés tous les jours par des experts et des fonds d’investissement. Mais est-ce vraiment aussi grandiose que les gens le décrivent ?

Les métavers viennent de la contraction de Meta et Univers. En grec ancien, le mot « méta » signifie au-delà. Les métavers impliquent donc une dimension parallèle ou une transcendance qui recouvre le monde physique.

Techniquement parlant, les métavers sont un concept abstrait qui exploite les technologies XR pour rendre l’expérience utilisateur plus immersive. Mais d’abord, qu’est-ce que la XR (Extended Reality) ?

Technologies XR

Les métavers sont basés sur un certain nombre de technologies dont celles qui permettent de d’interagir entre le vistuel et le réel : les technologies XR

La réalité étendue (XR – Extended Reality) est un concept général qui englobe 3 technologies révolutionnaires : AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) et MR (Mixed Reality).

La réalité augmentée (AR) est la superposition d’objets virtuels sur le monde physique via des appareils tels que des smartphones, des tablettes, des ordinateurs…

La réalité virtuelle (VR) offre une expérience totalement immersive dans un monde numérique grâce aux casques de VR. Il existe principalement 3 types de casques de VR : les casques connectés qui sont reliés à un écran via un câble, les casques de VR pour smartphone conçus pour contenir un smartphone à l’avant et les casques de VR autonomes qui fonctionnent indépendamment car ils ont leur propre système d’exploitation.

Enfin, la plus intrigante de toutes, est la réalité mixte (MR). C’est une technologie qui a émergé avec l’introduction des métavers. C’est la combinaison de l’AR et de la VR, plus précisément, la superposition d’objets numériques interactifs dans le monde physique à l’aide de casques de MR.

Métavers : de la tendance à la réalité

Au cours des dernières années, les technologies XR ont été exclusivement exploitées à des fins de divertissement et de distraction. En effet, les gens se sont livrés à des jeux immersifs avec tous leurs sens.

Mais les métavers sont bien plus qu’un simple jeu immersif. Ils permettent d’effectuer des tâches essentielles comme le travail à distance, l’éducation, la formation… de manière plus efficace et plus immersive. Cependant, certains pourraient s’interroger sur la valeur ajoutée des métavers par rapport à la “hype” actuelle : Le fameux Internet.

Actuellement, beaucoup pensent que l’Internet est plus que suffisant pour gérer les activités quotidiennes, et les métavers consistent simplement à améliorer l’expérience utilisateur, ce qui est en fait un luxe. Eh bien, pas tout à fait !

Les métavers ne consistent pas seulement à offrir une expérience entièrement immersive. Ils permettent aussi d’exploiter les ressources de l’être humain au maximum, indépendamment de l’espace-temps et des circonstances. Le Covid-19 a été l’occasion malheureuse mais nécessaire de mettre en place de manière presque généralisée pour les entreprises et les populations le télétravail.

L’un des secteurs les plus touchés a été celui de l’éducation. Le distanciel a permis de palier à certains manques mais n’a pas pu surmonter l’obstacle de l’interaction spatiale avec l’autre. Il faut pour cela faire appel à des solutions beaucoup plus immersives. De ce point de vue, les métavers offrent une bien meilleure interactivité entre les personnes et rend beaucoup plus ludiques les phases d’apprentissage.

Outre l’expérience d’apprentissage immersive, les métavers permettent d’aborder des sujets abstraits et complexes en les représentant de manière plus ludique et en permettant à l’apprenant d’être au cœur de la problématique. C’est le cas pour les mathématiques, la physique, la chimie etc. L’information devient plus tangible et beaucoup plus facile à digérer. Cela crée également de nouveaux métiers chargés de travailler bâtir et de réfléchir sur ces nouveaux types d’interactions.

C’est le cas pour la formation professionnelle. En effet, les collaborateurs pourront améliorer leurs compétences générales et techniques à un tout autre niveau en simulant des situations réelles. Pour cela, il faudra réinventer les modes d’apprentissages.

La médecine est un autre domaine crucial qui sera réorganisé avec l’introduction des métavers. La vie humaine est inestimable, c’est pourquoi les médecins et les équipes médicales doivent disposer des meilleures ressources pour accomplir leur travail.

Par exemple, des chirurgiens ont pu faire un débriefing chirurgical en visualisant l’anatomie 3D d’un patient et en réalisant un entraînement avec des outils de chirurgie virtuelle afin d’améliorer leurs pratiques. Des psychiatres ont pu guérir des patients du stress post-traumatique (SPT) grâce à la puissance des outils immersifs. Des étudiants en médecine ont pu simuler une formation réelle d’intervention sur un patient virtuel évitant ainsi les risques d’erreurs sur des patients réels.

Dans la plupart des industries, il y a deux étapes cruciales pour faire aboutir un projet : le prototypage et la maintenance. Grâce aux technologies XR, ces phases seront réalisées de manière plus efficace et économique. Par exemple, des spécialistes peuvent concevoir des jumeaux numériques (digital twin) de prototypes physiques avec des détails très précis. Ils peuvent les toucher, les agrandir, les réduire et les parcourir afin de détecter facilement les anomalies et les imperfections. Cela permet de mieux cadrer la portée d’un projet. Il en va de même pour l’étape de maintenance.

D’autres technologies telles que l’IA et la Blockchain (cryptomonnaies, NFT) sont déjà intégrées au sein de beaucoup de métavers. Les transactions sont simplifiées permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience d’achat rapide et transparente.

Un nouvelle étape de l’évolution de l’humanité

De tous temps, les êtres humains n’ont cessé d’évoluer. Du travail des métaux à l’ère industrielle, Ils ont identifié leurs besoins vitaux et se sont adaptés à leur environnement. Plusieurs siècles plus tard, l’homme a bâti des pans entiers de son quotidien grâce aux sciences et à l’avènement de l’Internent qui a révolutionné les échanges.

Les métavers sont l’évolution logique d’Internet. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le partage de l’expérience humaine. Cela nous donne la possibilité d’interagir les uns avec les autres tout en préservant notre intégrité.

Sous un autre angle, vous pouvez penser à l’époque où les smartphones ont émergé. Au début, certains les qualifiaient d’irréalistes et d’autres les considéraient comme un luxe. De nos jours, les smartphones sont essentiels. À l’identique, les métavers en sont à leurs débuts.

A nous d’imaginer et de travailler à concrétiser des solutions utiles et impactantes qui bousculent les limites et les peurs de notre monde réel tout en créant des richesses et des opportunités d’emploi.